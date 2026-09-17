DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
La Liga: Highlights der Partie Barcelona – Santander (7:2)
Cancelo hui, Szczesny pfui
Barça schiesst Aufsteiger aus dem Stadion
In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Barcelona – Racing Santander (7:2).
Publiziert: 00:07 Uhr
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Teilen
Kommentieren
Mehr internationaler Fussball
5:30
Cancelo hui, Szczesny pfui
Barça schiesst Aufsteiger aus dem Stadion
5:26
Elche – Real Madrid 2:3
Wieder Espi! Edel-Joker rettet Real in der Nachspielzeit
5:59
Highlights im Video
Ex-Basler Esposito verlädt die komplette Juve-Abwehr
6:00
Highlights im Video
Gatti rettet Juventus mit spätem Tor einen Punkt
In diesem Artikel erwähnt
Racing Santander
FC Barcelona
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen