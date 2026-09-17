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Cancelo hui, Szczesny pfui
Barça schiesst Aufsteiger aus dem Stadion

In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Barcelona – Racing Santander (7:2).
Publiziert: 00:07 Uhr
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Aktualisiert: vor 19 Minuten
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