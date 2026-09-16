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Elche – Real Madrid 2:3
Wieder Espi! Edel-Joker rettet Real in der Nachspielzeit

In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Elche – Real Madrid (2:3).
Publiziert: 00:16 Uhr
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