1/7 Enttäuschte Madrilenen nach dem Supercup in Saudi-Arabien. Foto: AFP

Auf einen Blick Real Madrid erleidet demütigende Niederlage gegen Barcelona

Spanische Presse kritisiert Real Madrid am Tag danach scharf

Real-Trainer Ancelotti steht im Zentrum der Kritik

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Es ist eine Demütigung für Real Madrid in Dschidda. Gleich mit 2:5 gehen die Königlichen gegen Erzrivale Barcelona im Final der Supercopa unter. Nach dem 0:4 vom Oktober in der Meisterschaft ist es bereits die zweite Kanterniederlage der Saison gegen den grossen Rivalen. Und auch die Presse zerlegt Real nach der Partie.

Die spanische Tageszeitung «AS» schreibt: «In dieser Supercopa trat eine Madrider Mannschaft auf, die in der Verteidigung gebrochen und im Angriff sehr dürftig war. Barça war intensiver, schneller, ehrgeiziger, präziser, die bessere Mannschaft von Anfang bis Ende.» Sie nennt die Pleite «eine historische Lächerlichkeit».

Ancelotti angezählt?

Die «Marca» nimmt derweil Reals Trainer Carlo Ancelotti (65) ins Kreuzfeuer. «Ancelotti war vor dem Spiel ängstlich und zahlte dafür mit einem lächerlichen Spiel seiner Mannschaft. Der Italiener überliess seinem Gegner das Feld, den Ball und scheinbar sogar die Aggressivität. Entweder hat er sich schlecht erklärt, oder die Spieler haben nicht auf ihn gehört.» Und auch die Zeitung «Sport» schreibt: «Wenn jemand diesen Final angezählt beendet, dann Carlo Ancelotti. Der Italiener fand zu keinem Zeitpunkt die richtigen Elemente, um Barça zu kontern.»

«Mundo Deportivo» schreibt von zwei «historischen Niederlagen in Folge» gegen Barça, die Real Madrid in «eine neue Identitätskrise» stürzen würden. Und in «El Mundo» heisst es: «Barça spaziert durch die Wüste, fegt Madrid mit einer weiteren peinlichen Niederlage vom Platz und gewinnt die Supercopa.» Dafür schwärmt die Zeitung von Barça-Trainer Hansi Flick (59): «Flick hat innerhalb weniger Monate aus einem fussballerisch toten Mann eine solide, mutige und optimistische Mannschaft gemacht.»

Chance für Rehabilitation hat Real schon bald. Am Donnerstag gehts im Achtelfinal des spanischen Cups gegen Celta Vigo weiter.