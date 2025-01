Raphinha-Show, Szczesny-Rot und Tor-Festival

Klare Sache im spanischen Supercup-Final. In einer spektakulären Partie lässt Barcelona den Königlichen aus Madrid keine Chance.

1/11 Barcelona krallt sich in einem wilden Final den spanischen Supercup. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Sieben Tore und eine Rote Karte. Der spanische Superpokal hat einen Eintrag in den Geschichtsbüchern auf sicher. An diesen wilden Ritt im Nahen Osten wird sich allerdings nur Barcelona gerne zurückerinnern. Denn trotz über halbstündiger Unterzahl demontiert die Mannschaft von Trainer Hansi Flick den ewigen Rivalen Real Madrid. Mit 5:2 fegt sie die Blancos vom Platz und stemmen im Saudi-Arabischen Jeddah den 15. spanischen Superpokal der Vereinsgeschichte in den Nachthimmel.

Dabei beginnt der Abend gar nicht nach dem Geschmack von Barcelona. Nach nur fünf Minuten liegen die Katalanen in Rückstand. Kylian Mbappé verwertet dabei einen clever gespielten Konter eiskalt. Das frühe Tor beflügelt die Madrilenen aber keineswegs. Ganz im Gegenteil.

Hoffnung kommt nur kurz auf

Barça schaltet ein paar Gänge hoch und nutzt die zahlreichen Geschenke der Real-Abwehr gnadenlos aus. Erst mit Wunderkind Lamine Yamal. Dann schaltet Robert Lewandowski per Penalty auf 2:1. Raphinha sowie Balde erhöhen noch vor der Pause auf das vorentscheidende 4:1.

Und kaum geht die zweite Hälfte los, steht es schon 5:1 – wieder Raphinha. Zwar hegt Real nach dem Platzverweis von Barça-Goalie Wojciech Szczesny und dem Freistosstor von Rodrygo noch einmal Hoffnung. Zu mehr reicht es den Königlichen aber nicht mehr.