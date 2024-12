Real Madrid feiert in Katar den nächsten Titel. Die Spanier gewinnen den Interkontinental Cup mit einem 3:0-Sieg gegen Pachuca aus Mexiko. Mbappé, Rodrygo und Vinicius Junior treffen für das Team von Ancelotti.

Real Madrid gewinnt Interkontinental Cup in Katar mit 3:0 gegen Pachuca

Treffen auf dem Weg zum 3:0-Finalsieg beide: Kylian Mbappé und Vinicius Junior. Foto: IMAGO/NurPhoto

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Real Madrid sichert sich den Titel im Interkontinental Cup. Die Spanier setzen sich im Final in Lusail im Norden Katars gegen den mexikanischen Klub Pachuca 3:0 durch. Kylian Mbappé in der ersten, sowie Rodrygo und Vinicius Junior in der zweiten Halbzeit erzielen die Treffer für die Mannschaft von Carlo Ancelotti.

Der Interkontinental Cup, der offiziell Fifa Challenger Cup genannte Wettbewerb, ersetzt die Klub-WM, die neu nicht mehr jedes Jahr, sondern alle vier Jahre stattfindet. Die sechs Gewinner der kontinentalen Meisterschaften spielen dabei um den Titel. Als Champions-League-Sieger war Real Madrid für den Final gesetzt.