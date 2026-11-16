Tim OppligerRedaktor Video Sport
LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
12
35
33
2
Real Madrid
12
21
30
3
Atletico Madrid
12
13
28
4
Real Betis Balompie
12
5
26
5
Real Sociedad
12
1
22
6
Sevilla FC
12
-2
18
7
Athletic Bilbao
11
4
16
8
Villarreal CF
12
2
15
9
RC Deportivo La Coruna
12
1
15
10
Racing Santander
12
-13
14
11
RC Celta de Vigo
12
0
13
12
Deportivo Alaves
12
-2
13
13
RCD Espanyol Barcelona
12
-1
12
14
Rayo Vallecano
11
-6
12
15
Getafe CF
12
-10
12
16
CA Osasuna
12
-11
12
17
Levante UD
12
-5
11
18
Elche CF
12
-6
10
19
Valencia CF
12
-12
9
20
FC Malaga
12
-14
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg