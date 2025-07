1/5 Diogo Jota verstarb am 3. Juli. Foto: keystone-sda.ch

Nicolas Horni Sportredaktor

Fast drei Wochen nach dem tragischen Tod von Liverpool-Star Diogo Jota (†28) meldet erstmals seine Witwe Rute Cardoso mit rührenden Worten an ihren Ehemann. «Ein Monat seit unserem ‹Nicht einmal der Tod kann uns trennen›. Für immer, dein kleines weisses Mädchen», schreibt Cardoso auf Instagram und teilt ein Bild, wie sie während der Hochzeit die Hand Jotas hält. Bei beiden ist der Ehering sichtbar. Dazu stellt sie zwei weitere Bilder bei ihrem Hochzeitstanz.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jota und Cardoso hatten sich erst am 22. Juni in Portugal im Kreis von Familie und Freunden das Ja-Wort gegeben. Das Paar kannte sich aus Schulzeiten, hatte drei gemeinsame Kinder. Erst am 2. Juli teilte das Paar auf Instagram ein schönes Hochzeitsvideo – am Tag darauf verunfallte Jota auf einer Autobahn im Nordwesten Spaniens mit seinem Auto. Er und sein Bruder starben noch am Unfallort. Am 5. Juli wurden die beiden in ihrer Heimatstadt in Portugal beerdigt. Mit dabei waren viele ehemalige Teamkollegen, Freunde, Fans und die Familie.