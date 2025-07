1/7 Beim ersten Testspiel der Reds gedenken die Liverpool-Fans den verstorbenen Brüdern Diogo Jota und André Silva. Foto: Liverpool FC via Getty Images

Darum gehts Liverpool gedenkt Diogo Jota bei Testspiel gegen Preston North End

Fans halten Schals, Trikots und Plakate mit «Forever our number 20»

Rückennummer 20 wird von Liverpool nie mehr vergeben

Pascal Keusch Redaktor Sport

«You'll Never Walk Alone» – Worte, die unter die Haut gehen. Die legendäre Vereinshymne des FC Liverpool erklingt vor jedem Heimspiel an der Anfield Road, gesungen mit voller Inbrunst von den Fans.

So auch beim ersten Testspiel der Saison gegen Preston North End. Im Nordwesten Englands singt die Sängerin Claudia Rose Maguire den Klassiker live. Und selten waren die Worte «Du wirst niemals alleine gehen» so treffend wie in diesem Moment.

Sie gelten Diogo Jota (†28) und seinem Bruder André Silva (†25), die vor zehn Tagen bei einem tragischen Autounfall ihr Leben verloren haben.

«Forever our number 20»

Vor Anpfiff gedenken Tausende Fans dem verstorbenen Liverpool-Star: Schals, Trikots und Plakate werden in die Höhe gehalten – auf vielen steht: «Forever our number 20». Liverpool wird in Gedenken an seinen verstorbenen Spieler die Rückennummer 20 nie mehr vergeben.

Während die Hymne durch das Stadion hallt, trägt Prestons Captain Ben Whiteman einen Blumenkranz zu den Liverpool-Fans und stellt ihn vor ihnen ab. Anschliessend stellt er sich dahinter und hält inne. Vor Anpfiff wird eine Schweigeminute abgehalten, bei der sich die Liverpool-Stars in den Armen liegen, die Blicke sind gesenkt.

Während des Spiels singen die Liverpool-Fans ständig in Erinnerung an Diogo Jota. Das Sportliche – Liverpool gewinnt gegen das Team aus der zweithöchsten englischen Liga mit 3:1 – ist an diesem Sonntagnachmittag zweitrangig. Die drei Torschützen Connor Bradley, Darwin Nunez und Cody Gakpo bejubelten ihre Treffer allesamt mit dem bekannten «Gaming-» oder «Hai-Jubel» ihres verstorbenen Teamkollegen.