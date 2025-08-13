DE
Gänsehaut-Moment wegen Diogo Jota (†28) in Liverpool
1:04
Wegen Diogo Jota (†28):Gänsehaut-Moment in Liverpool

«Wir können uns nur entschuldigen»
Palace-Fans erklären Eklat bei Jota-Schweigeminute

Weil die Fans von Crystal Palace während der Schweigeminute für Diogo Jota für Unruhe sorgten, musste der Tribut abgebrochen werden. Jetzt erklären sich die Fans – und entschuldigen sich.
Publiziert: vor 37 Minuten
Anhören
1/6
Die Schweigeminute im englischen Supercup für Diogo Jota wurde aufgrund von Unruhen abgebrochen.
Foto: IMAGO/IPS

Darum gehts

  • Crystal Palace gewinnt Supercup gegen Liverpool, abgebrochene Schweigeminute sorgt für Schlagzeilen
  • Fangruppe entschuldigt sich für Störung, Probleme beim Einlass ins Stadion
  • Einige Fans kamen zu spät, viele waren während der Schweigeminute noch draussen
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Crystal Palace schlägt im englischen Supercup Liverpool im Penaltyschiessen und gewinnt den ersten Titel der Saison. Doch nach der Partie sorgt vor allem die abgebrochene Schweigeminute vor dem Spiel für Schlagzeilen.

Während des Tributs für den verstorbenen Liverpool-Spieler Diogo Jota (†28) sorgten Buhrufe von Fans von Crystal Palace für Unruhen, sodass Schiedsrichter Chris Kavanagh die Schweigeminute abbrechen musste. Unter anderem Reds-Star Virgil van Djik (34) äusserte scharfe Kritik am Verhalten der Fans.

Probleme im Wembley als Ursache?

Jetzt erklären die Unruhestifter den Vorfall – und sie entschuldigen sich. «Ein Wort zum Vorfall um Jota. Viele unserer Fans hatten Schwierigkeiten, ins Stadion zu kommen. Die Ordner waren völlig überfordert. Einige kamen rein, ohne zu wissen, was los war. Wir können uns nur entschuldigen. Es ist sehr bedauerlich, was passiert ist, und es tut uns leid», schreibt die Fangruppierung «Five Year Plan» auf X.

Wie «The i Paper» berichtet, habe es im Wembley ein Problem mit dem Ticketing-System gegeben und einige Fans seien viel zu spät ins Stadion gekommen. Während der Schweigeminute sollen zudem viele Fans noch auf dem Vorplatz gewesen sein.

«Wurden überrascht»

Ausserdem beklagt Peter Saysell, stellvertretender Vorsitzender der Crystal Palace Independent Supporters Association (CPISA), Kommunikationsprobleme. «Es stand nichts im Programm. Es stand nirgendwo etwas darüber. Vor dem Spiel wurde nichts über die Kranzniederlegung oder die Schweigeminute gesagt, sodass alle davon überrascht wurden.»

Liverpool-Coach Arne Slot (46) ging schon am Sonntag davon aus: ««Vielleicht wussten die Fans nicht, dass eine Schweigeminute vorgesehen war und wollten einfach nur ihre Mannschaft anfeuern».

