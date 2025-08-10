Crystal Palace schlägt Liverpool im englischen Supercup

Dämpfer vor dem Saisonstart für Liverpool. Der englische Meister verliert den englischen Supercup gegen Cupsieger Crystal Palace.

1/5 Crystal Palace gewinnt den englischen Supercup. Foto: AFP

Nach dem überraschenden Cupsieg gewinnt Crystal Palace im Wembley-Stadion auch den englischen Supercup. Gegen den klar favorisierten Premier-League-Champion Liverpool setzt sich der Londoner Quartierverein im Penaltyschiessen durch.

Zweimal führt Liverpool durch seine Neuzuzüge Hugo Ekitiké und Jeremie Frimpong, zweimal gleicht der Aussenseiter durch Jean-Philippe Mateta (17.) und Ismaïla Sarr (77.) aus. Im Penaltyschiessen wird dann Goalie Dean Henderson zum Helden, gleich drei Liverpooler scheitern.

Im englischen Supercup kommts nach 90 Minuten ohne Verlängerung gleich zum Penaltyschiessen.

