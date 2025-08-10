DE
Crystal Palace
Crystal Palace
3:2
Liverpool FC
Liverpool FC
Crystal Palace
Crystal Palace
Beendet
3:2
(n.P.)
2:2 (n.V.)
Liverpool FC
Liverpool FC
Mateta 17' (P)
Sarr 77'
Ekitike 4'
Frimpong 21'

Im Penaltyschiessen
Crystal Palace schlägt Liverpool im englischen Supercup

Dämpfer vor dem Saisonstart für Liverpool. Der englische Meister verliert den englischen Supercup gegen Cupsieger Crystal Palace.
Publiziert: vor 17 Minuten
Crystal Palace gewinnt den englischen Supercup.
Foto: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Björn Lindroos und Keystone-SDA

Nach dem überraschenden Cupsieg gewinnt Crystal Palace im Wembley-Stadion auch den englischen Supercup. Gegen den klar favorisierten Premier-League-Champion Liverpool setzt sich der Londoner Quartierverein im Penaltyschiessen durch.

Zweimal führt Liverpool durch seine Neuzuzüge Hugo Ekitiké und Jeremie Frimpong, zweimal gleicht der Aussenseiter durch Jean-Philippe Mateta (17.) und Ismaïla Sarr (77.) aus. Im Penaltyschiessen wird dann Goalie Dean Henderson zum Helden, gleich drei Liverpooler scheitern.

Im englischen Supercup kommts nach 90 Minuten ohne Verlängerung gleich zum Penaltyschiessen.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
0
0
0
1
Arsenal FC
Arsenal FC
0
0
0
1
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
1
Brentford FC
Brentford FC
0
0
0
1
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
0
0
0
1
Burnley FC
Burnley FC
0
0
0
1
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
1
Crystal Palace
Crystal Palace
0
0
0
1
Everton FC
Everton FC
0
0
0
1
FC Fulham
FC Fulham
0
0
0
1
Leeds United
Leeds United
0
0
0
1
Liverpool FC
Liverpool FC
0
0
0
1
Manchester City
Manchester City
0
0
0
1
Manchester United
Manchester United
0
0
0
1
Newcastle United
Newcastle United
0
0
0
1
Nottingham Forest
Nottingham Forest
0
0
0
1
FC Sunderland
FC Sunderland
0
0
0
1
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
0
0
0
1
West Ham United
West Ham United
0
0
0
1
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Christopher
Kavanagh
England
Anstoss
Sonntag
10. August 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
London, England
Wembley-Stadion
Kapazität
90’000
