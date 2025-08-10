Crystal Palace schlägt Liverpool im englischen Supercup

1/5
Crystal Palace gewinnt den englischen Supercup.
Foto: AFP
Nach dem überraschenden Cupsieg gewinnt Crystal Palace im Wembley-Stadion auch den englischen Supercup. Gegen den klar favorisierten Premier-League-Champion Liverpool setzt sich der Londoner Quartierverein im Penaltyschiessen durch.
Zweimal führt Liverpool durch seine Neuzuzüge Hugo Ekitiké und Jeremie Frimpong, zweimal gleicht der Aussenseiter durch Jean-Philippe Mateta (17.) und Ismaïla Sarr (77.) aus. Im Penaltyschiessen wird dann Goalie Dean Henderson zum Helden, gleich drei Liverpooler scheitern.
Im englischen Supercup kommts nach 90 Minuten ohne Verlängerung gleich zum Penaltyschiessen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AFC Bournemouth
0
0
0
1
Arsenal FC
0
0
0
1
Aston Villa
0
0
0
1
Brentford FC
0
0
0
1
Brighton & Hove Albion
0
0
0
1
Burnley FC
0
0
0
1
Chelsea FC
0
0
0
1
Crystal Palace
0
0
0
1
Everton FC
0
0
0
1
FC Fulham
0
0
0
1
Leeds United
0
0
0
1
Liverpool FC
0
0
0
1
Manchester City
0
0
0
1
Manchester United
0
0
0
1
Newcastle United
0
0
0
1
Nottingham Forest
0
0
0
1
FC Sunderland
0
0
0
1
Tottenham Hotspur
0
0
0
1
West Ham United
0
0
0
1
Wolverhampton Wanderers
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg