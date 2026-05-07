Fussball-Stars Tonali und Fagioli akzeptieren Strafen

Nach monatelangen Sperren sind nun auch die rechtlichen Konsequenzen für Sandro Tonali und Nicolo Fagioli bekannt. Beide Fussballer waren zwischen 2021 und 2023 in einem Wettskandal verwickelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sandro Tonali und Nicolo Fagioli in Wettskandal zwischen 2021 und 2023 verwickelt

Tonali wettete auf eigene Partien und erhielt Busse von 72'000 Franken

Fagioli akzeptierte einmonatige Bewährungsstrafe laut Justizkreisen und Medienberichten

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Newcastles Sandro Tonali (25) und Florenz' Nicolo Fagioli (25) waren zwischen 2021 und 2023 in einen Wettskandal verwickelt. Jetzt haben beide Fussballer eine Strafvereinbarung im Ermittlungsverfahren getroffen. Fagioli habe laut Angaben aus Justizkreisen und übereinstimmenden Medienberichten einer einmonatigen Haftstrafe auf Bewährung zugestimmt. Tonali hat hingegen eine Busse in der Höhe von beinahe 72'000 Franken erhalten.

Der Vorwurf: Fagioli und Tonali haben zwischen 2021 und 2023 Wetten auf nicht lizenzierten Plattformen abgeschlossen und diese gegenüber anderen Spielern beworben. Sportlich haben beide ihre Spielsperren bereits abgesessen. Nun sind auch die rechtlichen Konsequenzen bekannt.

Auf eigene Partien gewettet

Im Rahmen des Verfahrens hat Tonali zusätzlich eingeräumt, auf Spiele gewettet zu haben, bei denen er selbst aktiv involviert war. Neben seiner zehnmonatigen Sperre musste sich der Italiener einer Therapie aufgrund seiner Spielsucht unterziehen.