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Wettskandal in Italien
Fussball-Stars Tonali und Fagioli akzeptieren Strafen

Nach monatelangen Sperren sind nun auch die rechtlichen Konsequenzen für Sandro Tonali und Nicolo Fagioli bekannt. Beide Fussballer waren zwischen 2021 und 2023 in einem Wettskandal verwickelt.
Publiziert: vor 57 Minuten
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Sandro Tonali bekommt eine Busse aufgebrummt.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sandro Tonali und Nicolo Fagioli in Wettskandal zwischen 2021 und 2023 verwickelt
  • Tonali wettete auf eigene Partien und erhielt Busse von 72'000 Franken
  • Fagioli akzeptierte einmonatige Bewährungsstrafe laut Justizkreisen und Medienberichten
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Newcastles Sandro Tonali (25) und Florenz' Nicolo Fagioli (25) waren zwischen 2021 und 2023 in einen Wettskandal verwickelt. Jetzt haben beide Fussballer eine Strafvereinbarung im Ermittlungsverfahren getroffen. Fagioli habe laut Angaben aus Justizkreisen und übereinstimmenden Medienberichten einer einmonatigen Haftstrafe auf Bewährung zugestimmt. Tonali hat hingegen eine Busse in der Höhe von beinahe 72'000 Franken erhalten. 

Der Vorwurf: Fagioli und Tonali haben zwischen 2021 und 2023 Wetten auf nicht lizenzierten Plattformen abgeschlossen und diese gegenüber anderen Spielern beworben. Sportlich haben beide ihre Spielsperren bereits abgesessen. Nun sind auch die rechtlichen Konsequenzen bekannt. 

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Auf eigene Partien gewettet

Im Rahmen des Verfahrens hat Tonali zusätzlich eingeräumt, auf Spiele gewettet zu haben, bei denen er selbst aktiv involviert war. Neben seiner zehnmonatigen Sperre musste sich der Italiener einer Therapie aufgrund seiner Spielsucht unterziehen.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
Manchester City
34
37
71
3
Manchester United
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
Chelsea FC
35
6
48
10
Everton FC
Everton FC
35
0
48
11
FC Fulham
FC Fulham
35
-5
48
12
FC Sunderland
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
35
-2
42
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
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