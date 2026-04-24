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Wer holt am meisten Follower?
Mach dein Team zum Champion der Herzen – und gewinne Preise

Welcher Klub erobert am meisten Follower in der finalen Phase der Super-League-Saison? Du hast es in der Hand – führe dein Team zum Fan-Titel.
Publiziert: 08:34 Uhr
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Welches Team der Super League erhält in der finalen Phase die meisten Sympathien der User?

Die finale Phase der Super-League-Saison geht los. Während an der Spitze für Thun längst alles ziemlich klar ist, gibts dahinter Spannung. Wer sichert sich die Europa-Plätze? Wer muss in die Challenge League? Und: Wer wird Champion der Herzen?

Blick sucht in den letzten fünf Runden den Fan-Liebling. Welcher Klub kommt bei unseren Usern am besten an? Du hast es in der Hand! Sorg jetzt in der Blick-Fan-Meisterschaft dafür, dass deine Farben ganz weit vorne dabei sind. 

Was musst du dafür tun? Mobilisiere so viele deiner Fan-Freunde wie möglich, hier ihrem Super-League-Klub zu folgen. Das Team, das vom 24. April bis zur finalen Runde am 17. Mai bei Blick die meisten neuen Follower sammelt, gewinnt das Rennen. 

Und das kann sich für dich persönlich lohnen. Unter allen Followern des Siegerklubs verlosen wir drei Gutscheine von Brack à je 100 Franken, drei Blick-Plus-Jahresabos und fünf -Dreimonatsabos. Mach also möglichst viel Werbung, teile mit deinen Freunden diesen Artikel und lade sie zum followen ein.

Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist der 17. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits einem Super-League-Team folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil. 

Basel liegt an der Spitze des Fan-Rankings

Bewertet werden in der Blick-Fan-Meisterschaft nur die kommenden Wochen, es startet quasi bei Null. Trotzdem interessant zu sehen, wer bis jetzt die meisten Follower generiert hat seit Saisonstart. Klar die Nase vorn hat der FC Basel mit gut 19% aller Follower. 

Externe Inhalte
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Um dem Klub zu folgen, kannst du hier auf den Link klicken. Such dir dein Team, indem du durch die Liste scrollst oder im Textfeld suchst. Danach gehts dann ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol rechts neben deinem Team klickst. Dann kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

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Die Follow-My-Team-Welt bei Blick wird grösser. Neu kannst du auch deinen Lieblings-Eishockeyklubs followen.

Die volle Ladung Fussball dank «Follow My Team»

Mit der «Follow My Team»-Funktion wird jedes Spiel in der Super League für die Follower zu einer einmaligen Reise. Diese startet mit dem Klub-Inside vor dem Spiel. Hier erhältst du die letzten Infos zum Match, die voraussichtliche Startelf und die wichtigsten Entwicklungen der Woche. Danach gehts Schlag auf Schlag. Blick versorgt dich mit der Aufstellung vor dem Spiel, dann gibts dank der Live-Aktivitäten das Resultat immer direkt aufs Handy – es folgen Stimmen zum Spiel im Video, Benotungen der Spieler, die wichtigsten Erkenntnisse und Analysen aus dem Spiel. Woche für Woche der volle Service zum Matchtag. 

Die Vorteile der Funktion Follow My Team

  • Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

  • Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

  • Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

  • Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

  • Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

  • Personalisierte News auf der Sport-Seite (mit der App)

  • Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick auf der Sport-Seite

  • Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest

  • Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

  • Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

  • Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

  • Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

  • Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

  • Personalisierte News auf der Sport-Seite (mit der App)

  • Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick auf der Sport-Seite

  • Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest

Mit der Super League ist aber nicht Schluss. Ebenfalls folgen kannst du deinen internationalen Lieblingsklubs aus den Top-Ligen oder auch den Nationalteams. Und im Eishockey kannst du den Klubs der National League und den Nationalteams folgen. Auch hier gibts die Live-Aktivitäten zu jedem Spiel und du verpasst zwischen den Matches keine unserer Storys mehr zu deinem Team.

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
33
38
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
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        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
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