Kai Havertz wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Wie der FC Arsenal am Donnerstag mitteilt, muss sich der Deutsche auf Grund einer Oberschenkelverletzung einer Operation unterziehen.

1/4 Für Arsenal-Star Kai Havertz ist die Saison vorbei. Foto: Newcastle United via Getty Images

AFP Agence France Presse

Für Arsenal-Star Kai Havertz (25) ist die Saison vorzeitig beendet. Der Offensivspieler muss sich wegen einer Oberschenkelverletzung, die er Anfang der Woche im Trainingslager in Dubai erlitten hatte, einer Operation unterziehen. Das teilte sein Klub am Donnerstag mit. Die Operation soll «in den nächsten Tagen» stattfinden, anschliessend werde der 25-Jährige ein Rehabilitationsprogramm beginnen, «das sich voraussichtlich bis in die Vorbereitung für die nächste Saison erstrecken wird», hiess es in einer Mitteilung.

Havertz ist mit 15 Saisontoren in 34 Pflichtspielen Arsenals treffsicherster Spieler und eine zentrale Figur im Titelrennen der Premier League gegen den FC Liverpool. Für Arsenals Teammanager Mikel Arteta ist es die nächste schlechte Nachricht, insbesondere in der Offensive leiden die Londoner unter Personalsorgen. Die Aussenstürmer Bukayo Saka und Gabriel Martinelli laborieren an Oberschenkelverletzungen, auf der zentralen Angriffsposition fällt Gabriel Jesus mit einem Kreuzbandriss langfristig aus.

14 Ligaspiele vor dem Saisonende liegt Arsenal auf Platz zwei der Premier League sieben Punkte hinter Spitzenreiter FC Liverpool. Immerhin bei Saka hat Arteta wieder Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Der englische Nationalspieler, der seit Dezember fehlt, war mit nach Dubai geflogen und könnte im März sein Comeback feiern. Derzeit bleiben Arteta aber nur drei Angreifer: Leandro Trossard, Raheem Sterling und Ethan Nwaneri.

