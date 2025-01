«Für immer einer der Grössten» ManUtd trauert um Klub-Legende Denis Law (†84)

Denis Law, einer der grössten Spieler in der Geschichte von Manchester United, ist mit 84 Jahren gestorben. Der Ballon- d'Or-Gewinner von 1964 litt in den letzten Jahren an Alzheimer und Demenz.

Publiziert: vor 33 Minuten | Aktualisiert: vor 26 Minuten