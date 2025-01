Manchester City verspielt am Dienstagabend in der Premier League eine 2:0-Führung. Für Trainer Pep Guardiola ist es ein Rückschlag in einer sowohl sportlich als auch privat herausfordernden Zeit.

Auf einen Blick Manchester City kommt in der Premier League nicht vorwärts: Platz 6 nach 2:2 Remis gegen Brentford

Bereits im Herbst kämpfte Guardiolas Team mit einer Krise: Acht Spiele ohne Sieg – das wiederholt sich nun

Neues Jahr, alte Probleme. ManCity kassiert am Dienstagabend gegen Brentford den nächsten Nackenschlag. Gegentore in der 82. und 92. Minute machen aus einem 2:0 ein 2:2 und damit aus drei Punkten einen. City bleibt auf Platz 6 in der Premier League sitzen – was nach aktuellem Stand nicht mal für die Teilnahme an der Conference League berechtigen würde.

Damit setzt sich die beispiellose Krise in der Trainerkarriere von Pep Guardiola weiter fort. Im Herbst blieben die Citizens acht Pflichtspiele in Folge ohne Sieg. Auf die vermeintliche Erlösung am 4. Dezember mit einem 3:0 gegen Überraschungsteam Nottingham Forest folgten abermals fünf sieglose Spiele, bevor um die Jahreswende drei Siege hintereinander geholt werden konnten. Mittlerweile sieht die Gruselbilanz seit dem 26. Oktober wie folgt aus: 17 Spiele, vier Siege, vier Unentschieden und neun Niederlagen.

Guardiola: «Ich habe ihre Leistung gelobt»

Nach dem Kollaps gegen Brentford gibt sich Guardiola an der Pressekonferenz kämpferisch. Klar, sei er traurig über das Resultat, wo man doch so nahe am Sieg war. Mit der Leistung seiner Mannschaft zeigte er sich aber «sehr zufrieden». Kurz nach Schlusspfiff sah dies noch anders aus, als sich ein hochemotionaler City-Coach auf dem Platz Keeper Stefan Ortega und Verteidiger Josko Gvardiol vorknöpfte.

Phasenweise schien er die beiden Akteure anzuschreien, dann wieder umarmte er sie – eine Mischung aus Verärgerung und Trostspenden. «Ich habe ihnen gesagt, wie gut sie gespielt haben», stellt er danach aber klar: «Ich habe besonders die Leistung von diesen zwei Spielern gelobt.»

Guardiolas schwere Wochen

Der Spanier lässt sich also auch vom nächsten Nackenschlag nicht entmutigen. Und das, obwohl es neben der beruflichen Talfahrt auch in seinem Privatleben eine einschneidende Veränderung gibt. Guardiola soll sich von seiner Frau Cristina Serra, mit der seit 1994 zusammen war, getrennt haben.

Guardiolas Noch-Ehefau führte in Barcelona ihr Modeunternehmen und wohnte dort in einer gemeinsam rund 10 Millionen Euro teuren Villa. Als diese 2021 gekauft wurde, löste das noch Spekulationen über eine Rückkehr des Trainers zum FC Barcelona aus. Den Ehering trägt Guardiola aktuell immer noch.

Das Ehepaar soll dort mit ihren drei Kindern Weihnachten gefeiert haben, bevor es für Guardiola zurück nach Manchester ging. Dort lebt der Spanier übrigens in einer auf etwas über drei Millionen Euro geschätzten Blockwohnung im Zentrum der Stadt.

