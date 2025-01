1/5 Xherdan Shaqiri steigt als Aktionär bei Rapperswil-Jona ein. Foto: Pius Koller

Andrea Cattani Redaktor Sport

Braut sich da etwas Grosses zusammen am oberen Zürichsee?

Zu Beginn des Jahres hat der FC Rapperswil-Jona einen veritablen Coup verkünden können. Dem Klub aus der Promotion League ist es gelungen, Xherdan Shaqiris Bruder Erdin und seinen Geschäftspartner Arber Sakiri als Berater zu engagieren. Wie es in einer Mitteilung hiess, sollte mit dem Know-how und Beziehungsnetz des Duos der Klub weiter vorangebracht werden. «In einer ersten Phase stehen Talententwicklung und Transferwesen im Fokus», so die Begründung der St. Galler.

Weg nach der Karriere vorbereiten

Am Dienstagabend folgt dann der nächste Knaller: Neu steigt auch Xherdan Shaqiri selber beim FCRJ ein. Der FCB-Zauberfuss wird Aktionär beim Verein, der bisher einzig in der Saison 2016/17 für eine Saison in der Challenge League spielen konnte. «Ich will meinen Weg nach der Karriere vorbereiten. Dazu gehört es, die Strukturen eines Klubs kennenzulernen. Der FCRJ ist für mich dazu der ideale Verein», wird Shaqiri auf der Homepage des Klubs zitiert.

Shaqiri machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, in Zukunft mal bei einem Klub im grossen Stil einzusteigen. Im Blick-Interview meinte der 33-Jährige: «Das ist eine Vision von mir. Falls etwas in diese Richtung passiert, werden Sie es sicher erfahren.» Nun macht der einstige Nati-Star den nächsten Schritt in diese Richtung.





