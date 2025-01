1/7 Erling Haaland verlängert bei Manchester City überraschend bis 2034. Foto: Manchester City X

Carlo Steiner Redaktor Sport

«Er kann noch höchstens drei oder vier Jahre bleiben», sagte Erling Haalands Vater Alf-Inge im Dokumentarfilm «Haaland – the big Decision», der 2022 veröffentlicht wurde.

Nach jahrelangen Spekulationen um die Zukunft des norwegischen Superstars wurde nun klar: Haaland hat doch andere Pläne. Der 24-Jährige unterschrieb beim englischen Meister überraschend einen Mega-Vertrag bis 2034!

Haalands genaues Gehalt ist noch nicht durchgesickert. Laut englischen Medienberichten soll er ab sofort rund 500'000 Pfund (555'000 Franken) pro Woche verdienen. Mit Boni wird es wohl noch ein gutes Stück mehr sein. Über die ganze Laufzeit ergibt das einen fixen Lohn von 280 Millionen Franken. Bisher lag das jährliche Grundgehalt circa 20 Prozent tiefer. Wo liegt er damit im internationalen Vergleich?

Rekord hat Haaland bei weitem nicht

Haaland ist in der Sportwelt nichts Besonderes. Insgesamt gab es in der Sportgeschichte schon rund 20 grössere Verträge, gemessen am Gesamtvolumen. Vor allem im US-Sport kommen besser dotierte Arbeitspapiere oft vor. Allen voran im Baseball sind auch sehr lange Verträge üblich. Erst kürzlich hat der Dominikaner Juan Soto (26) bei den New York Mets einen Vertrag über 15 Jahre unterzeichnet, der ihm insgesamt 700 Millionen Franken einbringt (rund 47 pro Jahr) – Rekord.

Im Fussballgeschäft ist Haalands Fast-Zehnjahresvertrag in dieser Form jedoch beinahe Neuland. Abgesehen von den Lebenslang-Verträgen der spanischen Ikonen Raúl und Iker Casillas (beide Real), Andrés Iniesta (Barça) und Jesus Navas (Sevilla), die in der Realität allesamt nach weit weniger als neuneinhalb Jahren endeten, unterschrieb erst ein Kicker einen längeren Kontrakt. 1998 schloss sich der Brasilianer Denilson (47) für die damalige Rekordablöse von 31,5 Millionen Euro Betis Sevilla an und erhielt einen Zehnjahresvertrag. Abgesehen davon, dass Denilson seinen Vertrag nicht erfüllte, bewegte sich der Fussball damals finanziell noch in viel bescheideneren Sphären.

Messi, Ronaldo und Benzema in einer anderen Liga

In Sachen Geld haben andere die Nase vorne – und das deutlich. Vier Stars unterschrieben bisher einen im Gesamtpaket wertvolleren Vertrag und mussten oder müssen dafür sogar weniger lange arbeiten. Karim Benzema (37) kassiert bei Al-Ittihad etwa 400 Millionen in zwei Saisons. Bei Cristiano Ronaldo (39) ist das Jahresgehalt vergleichbar, ergibt über die zweieinhalb Jahre bei Al-Nassr rund 500 Millionen Franken. Den in der Summe grössten Vertrag hatte Lionel Messi (37) zwischen 2017 und 2021 bei Barcelona inne – von circa 520 Millionen Franken (130 pro Jahr) war die Rede.