1/4 Martin Blaser hat am Donnerstag wieder einmal viel Neues über seinen Klub berichtet. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die Pressekonferenzen beim FC Lugano enttäuschen nie. Jene vor oder nach den Spielen im winzigen Kämmerchen im Stadio Cornaredo wegen des grossen Unterhaltungswertes. Jene vor Saison- bzw. Rückrundenstart, die in einem wesentlich grösseren Rahmen im Kulturzentrum direkt am See gehalten werden, hingegen wegen ihres Newsgehaltes.

So war es auch diesmal wieder – drei Tage vor dem ersten Spiel nach der kurzen Winterpause. Die Verlängerung von Mattia Croci-Torti (42) bis 2028 war nämlich bei Weitem nicht alles, was CEO und Vizepräsident Martin Blaser (56) zu verkündet hatte. Während seiner knapp einstündigen Präsentation gab er mit Pepsi einerseits einen neuen Rückensponsor bekannt. Andererseits und mindestens so zentral kündigte er für Freitagmittag eine Modernisierung des Klublogos an.

Die Veränderungen sind jedoch minim. So sind die Kanten der Buchstaben im Logo nicht mehr wie bisher geschwungen, sondern grad.

In einem Jahr startet neue Zeitrechnung

Das abgeänderte Logo ist eine von vielen Neuerungen, die Lugano vollzieht – beziehungsweise in den letzten Jahren vollzogen hat. Der grösste Schritt steht den Tessinern allerdings erst noch bevor. Im Juli 2026 zieht das Team vom Cornaredo in die neue AIL-Arena. Spätestens dann startet eine neue Zeitrechnung.

Das neue Zuhause der Bianconeri soll das «schönste Boutique-Stadion Europas» werden, betonte Besitzer Joe Mansueto (68) bereits einmal. Entsprechend investiert er. Der Amerikaner, der im Oktober zum zweiten Mal in Lugano war, hat in jenen Tagen für den Innenausbau der Arena – zusätzlich zu den bereits zugesicherten 12,7 Millionen Franken – weitere fünf bis sechs Millionen Franken gesprochen. «Es zeigt einmal mehr, wie sehr Joe an dieses Projekt glaubt», erklärt Blaser.