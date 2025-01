1/6 «Wir sind vielleicht das schlechteste Team der Geschichte von Manchester United», sagte Trainer Ruben Amorim nach der Niederlage gegen Brighton. Foto: IMAGO/News Images

Nachdem es mit dem 2:2 gegen Leader Liverpool, einem Sieg im FA Cup gegen Arsenal und drei Punkten bei Schlusslicht Southampton zuletzt nach einem leichten Aufwärtstrend ausgesehen hat, ist Manchester United zurück in der Krise.

Noch deutlicher formuliert es Trainer Ruben Amorim (39) nach der 1:3-Heimniederlage gegen Brighton am Sonntag: «Wir sind vielleicht das schlechteste Team der Geschichte von Manchester United.» Trotz der ernsten Situation beim englischen Rekordmeister zeigte der Portugiese eine Prise Ironie. «Ich weiss, dass Sie Schlagzeilen wollen. Aber ich sage das, weil wir das anerkennen und ändern müssen. Hier sind sie, Ihre Schlagzeilen», fügte der ehemalige Sporting-Coach hinzu.

Ob die Negativ-Schlagzeilen das Team wachrütteln? Es wäre höchste Zeit. Der stolze Klub aus Nordengland ist in der Liga auf Platz 13 abgestürzt. Seit der Gründung der Premier League 1992 waren die Red Devils am Saisonende nie so schlecht klassiert. Schlechter als Siebter (2013/14) wurde man seither nie. Als ManUtd die Meisterschaft als 13. beendete (1989/90), hiess die höchste englische Liga noch First Division.

«Schlechter als unter Erik ten Hag»

In der nächstälteren Spielzeit, in der man die Top 12 verpasste, stieg der Klub 1974 in die zweite Liga ab (21.). Um die schlechteste Mannschaft der Vereinsgeschichte zu werden, müsste es also noch einiges schlechter laufen. Um jedoch nicht das schlechteste Team der Premier-League-Geschichte von Manchester United zu werden, braucht es mindestens Platz sieben, der aktuell elf Punkte entfernt ist.

Amorim, der im November als Erfolgstrainer mit Vorschusslorbeeren aus Lissabon kam, hat auf jeden Fall viel gutzumachen. Seine Bilanz von drei Siegen, zwei Unentschieden und sechs Pleiten aus den ersten elf Ligapartien brachte ihm Kritik von Alan Shearer (54) ein. Der Premier-League-Rekordtorschütze (260 Treffer) und mittlerweile renommierte TV-Experte bezeichnete United in seinem Podcast «The Rest Is Football» als noch «schlechter als unter Ex-Coach Erik ten Hag (54)». Ein vernichtendes Urteil, wenn man bedenkt, wie negativ sich Shearer zu Ten-Hag-Zeiten über den Holländer äusserte. Rein auf Zahlen bezogen aber ein richtiges Urteil: Amorim holte im Schnitt nur einen Punkt pro Ligaspiel, bei ten Hag waren es über 128 Spiele durchschnittlich 1,84.

