Manchester-United-Innenverteidiger Lisandro Martinez fällt lange aus.

Auf einen Blick Manchester United-Star Lisandro Martinez erleidet Kreuzbandverletzung

Innenverteidiger fehlt den Red Devils damit lange

Seit 2022 musste Martinez über 250 Tage wegen Verletzungen aussetzen

Julian Sigrist Praktikant Sport

Was sich bereits angedeutet hat, ist nun Tatsache. Manchester United muss lange auf seinen Innenverteidiger Lisandro Martinez (27) verzichten. Wie die Red Devils am Donnerstag bestätigten, zog sich der Weltmeister am Sonntag im Ligaspiel gegen Crystal Palace (0:2) eine Kreuzbandverletzung zu. Während der FA-Cup-Sieger keine genauen Angaben zur Ausfallzeit macht, sprechen englische Medien von einem möglichen Saison-Aus.

Martinez verletzte sich am Sonntag bei einem Zweikampf und musste minutenlang auf dem Feld behandelt werden. Unter Tränen wurde er anschliessend mit der Trage vom Platz transportiert. Schon kurz nach dem Spiel befürchtete United-Trainer Ruben Amorim (40): «Es sieht nicht gut aus. Ich denke, es ist eine ernste Situation.»

Schwierige Situation für Manchester United

Dass sich Amorims Befürchtungen nun bewahrheiten, ist für den 20-fachen englischen Meister ein herber Rückschlag. Martinez war in dieser Saison unumstrittener Stammspieler und stand in 20 von 24 Premier-League-Spielen in der Startelf. Für United wird damit eine bereits schwierige Aufgabe noch schwieriger. Seit der Anstellung von Amorim konnten die Red Devils nur vier von 13 Ligaspielen gewinnen und rutschten auf Rang 13 ab. Will man die Saison noch versöhnlich abschliessen, kommt es nun umso mehr auf die vor der Saison nach Manchester gewechselten Matthijs De Ligt (25) und Leny Yoro (19) an.

Für Lisandro Martinez hingegen ist es ein weiteres Kapitel in einer von Verletzungen geprägten Karriere. Seit der Innenverteidiger im Sommer 2022 für über 54 Millionen Franken zu United gewechselt war, fehlte er verletzungsbedingt über 250 Tage.