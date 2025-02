Das ManUtd-Eigengewächs Marcus Rashford hat den Klub nach fast zwei Jahrzehnten verlassen. Was einst undenkbar schien: Die Fans trauern ihrem einstigen Idol kaum nach.

«Ein bisschen wie bei Beckham in den letzten Tagen»

Joël Hahn Redaktor Sport

Er war einst als das neue Gesicht von Manchester United gefeiert worden. Seit er acht Jahre alt war, kickte er für die Red Devils. Doch so sehr Marcus Rashford (27) einst von Klub und Anhängern gefeiert worden war, so tief ist der Fall in den letzten Wochen gewesen.

Mitte Dezember hat der Stürmer zum letzten Mal für seinen Stammklub auf dem Feld gestanden. Der neue United-Trainer Ruben Amorim (40) hatte rasch klargemacht, dass er nicht mehr auf das einst so grosse Talent aus den eigenen Reihen setzen will. Nun folgt die Trennung: Rashford wechselt vorerst auf Leihbasis zu Liga-Konkurrent Aston Villa.

Dem früheren Publikumsliebling wehte in Manchester zuletzt ein eisiger Wind entgegen. Nach schwachen Spielen wurde Rashford mangelhafte Leistung vorgeworfen. Auch fehlender Einsatzwille wurde ihm unterstellt. In den Medien kursierten Geschichten, wonach dem Profi der Spass abseits des Platzes wichtiger schienen als das Geschehen auf dem Rasen.

«Keine Anstrengungen zur Wiedergutmachung»

«Es war ein bisschen wie bei David Beckham (49) in seinen letzten Tagen. Immer dann, wenn es sich mehr um den Spieler und weniger um die Mannschaft dreht, müssen sie gehen», sagt ein Fan vor dem Old Trafford gegenüber dem englischen Medium «Opta», nachdem das Team am letzten Wochenende auch gegen Crystal Palace (0:2) tauchte.

Ein anderer United-Anhänger kommentiert den Abgang so: «Ich hätte ihn gerne zurückkommen sehen, denn er ist hier, seit er acht Jahre alt war. Aber er hat halt keine Anstrengungen zur Wiedergutmachung unternommen.»

Und so kommt es zu dem, was noch vor einigen Monaten undenkbar war: Der Star mit der Red-Devils-DNA verlässt den Klub quasi durch die Hintertür. «Kein Spieler ist grösser als der Verein», so der Tenor bei den Fans.

Rashford soll Millionen-Mann ersetzen

Für Rashford ist der Wechsel – zumindest im Moment – ein Aufstieg. Während ManUtd aktuell nur auf Rang 13 der Premier League herumdümpelt, ist das Team aus Birmingham auf Platz acht auf Tuchfühlung mit den Europacup-Plätzen.

Und der Klub, der in diesem Champions-League-Herbst die Young Boys gleich mit 0:3 abgefertig hatte, hat durchaus grosse Erwartungen bei Rashford. Der erfahrene Stürmer wird als Ersatz für Jhon Duran (21) gebraucht, der im Wintertransferfenster für über 70 Millionen Franken zu Al-Nassr abgewandert ist. Es wird sich zeigen, ob man sich bei Manchester United den verlorenen Sohn schon bald wieder zurückwünschen wird.

