1/6 Marcus Rashford sorgt mal wieder abseits des Rasens für Aufsehen.

Da war Marcus Rashford (26) zu rasch unterwegs: Dem Stürmer von Manchester United wurde wegen Geschwindigkeitsüberschreitung der Führerausweis für ein halbes Jahr entzogen. Der Engländer hatte im Dezember 2023 auf der Autobahn kurz nach Mitternacht mit seinem Rolls-Royce ein ziviles Polizeiauto mit überhöhter Geschwindigkeit überholt und wurde von den verdeckten Ermittlern dabei erwischt.

Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, folgten die Polizisten Rashford nach dem Überholmanöver auf der Autobahn und fuhren dabei «nicht weniger als 167 km/h» – wobei Rashford sogar noch weiter beschleunigt haben soll. Der 26-Jährige verlangsamte sich erst, als von der Autobahn abfuhr, worauf er von den Beamten bei einem Kreisel gestoppt werden konnte.

Sechsmonatiges Fahrverbot und Geldstrafe

Gemäss Polizeibericht gab Rashford den Beamten bei der Kontrolle an, dass er sich von einem weissen Auto verfolgt gefühlt und deshalb auf das Gaspedal gedrückt habe. Bei der Überprüfung der Videoaufnahmen von der Autobahn konnte die Polizei jedoch keinen weissen Wagen feststellen. Die Polizisten machten Rashford laut Protokoll darauf aufmerksam, dass er den Notruf wählen soll, wen er den Verdacht habe, verfolgt zu werden. Darauf soll Rashford geantwortet haben, dass das ständig passiere und der dann jeden Tag anrufen würde.

Das Gericht verhängte nun ein sechsmonatiges Fahrverbot für den Angreifer. Zudem wurde Rashford zu einer Geldstrafe von 1666 Pfund verurteilt und muss zusätzlich 666 Pfund Opferzuschlag und 120 Pfund Gerichtskosten bezahlen.

Für EM aus Englands Kader gestrichen

Bereits im September 2023, drei Monate vor dem Geschwindigkeitsvorfall, sorgte Rashford für Aufsehen. Nach dem Sieg von Manchester United gegen Burnley war der Engländer auf dem Nachhauseweg und schrottete bei einem Unfall seinen 800'000 Euro teuren Rolls-Royce.

Auch fussballerisch lief es für den Stürmer zuletzt nicht. In der vergangenen Saison kam Rashford nicht in Form und hatte mit Enttäuschungen zu kämpfen. In wettbewerbsübergreifend 43 Spielen gelangen ihm nur acht Tore und fünf Assists. Zu wenig für Ex-England-Coach Gareth Southgate, um Rashford für die EM in Deutschland aufzubieten.

Statt EM feierte Rashford in Luxus-Nachtklub

Der weitere Dämpfer: Sogar ManUtd-Trainer Erik ten Hag sagte in einem Interview, dass Rashford zu Recht nicht für das Turnier nominiert ist. «Rashford hat in dieser Saison nicht geliefert. Und wenn man keine Leistung bringt, läuft man Gefahr, nicht für sein Land nominiert zu werden», so der Holländer.

Während seine Teamkollegen also an der EM bis in den Final zogen, feierte Rashford stattdessen mit einigen Kollegen in einem Luxus-Nachtklub in Cannes (F) und liess dort die Knorken knallen. Bereits Anfang Jahr sorgte er für Aufsehen, als er sich nach einer ausschweifenden Partynacht in Belfast bei Manchester United krank für das Training meldete – und kurzzeitig aus dem Kader gestrichen wurde.