Seit vergangenem Winter laboriert Jude Bellingham an einer Schulterverletzung herum.

Die Final-Pleite der EM steckt dem England-Star noch in den Beinen, nun folgt der nächste Tiefschlag für Jude Bellingham. Der 21-jährige Star von Real Madrid kämpft seit November vergangenen Jahres mit einer wiederkehrenden Schulterverletzung: Er hatte sich im Ligaspiel gegen Rayo Vallecano die Schulter ausgekugelt.

Seither spielte der Youngster mit einem speziellen Schulterschutz, wie er auch im American Football verwendet wird. Nun scheint eine Operation aber unausweichlich geworden zu sein. Bitter: Die Ausfallzeit wird auf zwei bis drei Monate geschätzt, berichtet «The Athletic».

Wann der Eingriff durchgeführt werden soll, ist noch nicht bekannt. Nach einer Saison, in der das Ausnahmetalent bei Real Madrid massgeblich zum Gewinn der Meisterschaft und der Champions League beigetragen hat, sorgt Bellinghams Ausfall für einen bitteren Dämpfer beim spanischen Rekordmeister. Die neue Saison beginnt in Spanien Mitte August.

Debüt mit Mbappé muss wohl warten

Bellingham spielt seit einem Jahr für Real. Er hat in seiner Debüt-Saison bei den Königlichen beeindruckende Leistungen gezeigt: In 42 Pflichtspielen war der Engländer an 36 Toren beteiligt – erzielte 23 selbst und bereitete 13 vor. Er brach sogar einen Rekord von Cristiano Ronaldo (39), indem er in seinen ersten 15 Spielen 14 Tore und drei Assists verbuchen konnte.

In der kommenden Spielzeit wird Bellingham bei Real Madrid auf Neuzugang Kylian Mbappé (25) treffen, der ablösefrei von PSG kommt. Dass die beiden Stars von Anfang an zusammen auf dem Platz stehen werden, muss bezweifelt werden.