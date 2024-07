Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Rafael van der Vaart (M.) schiesst gegen zwei Top-Stars Englands.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Holländer müssen weiter auf ihren zweiten EM-Titel nach 1988 warten. Im Halbfinal war gegen England Endstation. Rafael van der Vaart (41) schoss in der Folge heftig gegen die Three Lions: «Sie haben nichts gemacht, obwohl sie so gute Spieler haben.»

Nach dem Final gegen Spanien holt der 109-fache Nationalspieler der Elftal erneut zum Rundumschlag gegen die Engländer aus und nimmt dabei vor allem zwei Stammspieler in den Schwitzkasten: Declan Rice (25) und Jude Bellingham (21). Besonders Arsenal-Profi Rice lässt der frühere HSV-Spieler kein gutes Haar.

Dass Arsenal im letzten Sommer über 100 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler bezahlt hat, sei für ihn fraglich, wie er beim holländischen TV-Sender NOS sagt: «Er ist nutzlos. Wer wirklich 100 Millionen wert ist, sollte in der Lage sein, einen Ball nach vorne zu spielen.» Stattdessen habe er nach einer Balleroberung «nur zu John Stones zurückgespielt».

Und Bellingham? «Er ist niemand, der für die technischen Finessen sorgt. Er ist einfach körperlich stark und hält 90 Minuten durch», so van der Vaart. Deshalb sei auch die Nummer 10, die ursprünglich auf den Spielmacher hindeutet und bei England von Bellingham getragen wird, «fraglich»: «Er ist keine Nummer 10.» Van der Vaart, der selbst einst auf der Position des Spielmachers aktiv war, muss es ja wissen.