1/6 Die EM war sein letztes Turnier: Gareth Southgate hört als Nationaltrainer Englands auf.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nach fast acht Jahren, 102 Spielen und zwei EM-Finals ist Schluss: Gareth Southgate ist nicht länger Nationaltrainer Englands.

«Das Spiel gegen Spanien war mein letztes», verkündet der 53-Jährige in einer vom Verband veröffentlichten Mitteilung. «Es war mir eine Ehre.» Er habe stets sein Bestes gegeben, doch «es ist Zeit für einen Wechsel und ein neues Kapitel».

2011 stiess Southgate zum Verband, zunächst als Nachwuchskoordinator, ab August 2013 dann als Trainer der U21. Gut drei jahre später übernahm er dann das A-Team. In den 102 Spielen führte er die Three Lions in zwei EM-Finals (2021, 2024), einen WM-Halbfinal (2018) und einen WM-Viertelfinal (2022). Mit einem Punkteschnitt von 2,08 ist er der dritterfolgreichste Coach in der Geschichte Englands hinter Fabio Capello (42 Spiele, 2,19 Punkte) und Sam Allerdyce, der allerdings nur ein Spiel an der Seitenlinie stand und dieses gewann.

«Danke, England – für alles!»

«Ich wurde von einigen brillanten Menschen unterstützt, denen ich von ganzem Herzen danke», so Southgate weiter. Den grössten Dank widmet er Steve Holland, der ihn seit der U21 als Assistent begleitet hat: «Ich hätte mir niemand besseres wünschen können.»

In Zukunft werde er nun die Three Lions als Fan anfeuern: «Ich freue mich darauf, den Spielern zuzuschauen, wie sie weitere spezielle Momente kreieren und das ganze Land inspirieren. Danke, England – für alles!»