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ManUtd baut Stadion für 100'000 Fans
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Soll 2,3 Milliarden kosten:ManUtd baut Stadion für 100'000 Fans

Über eine Milliarde Schulden
ManUtd hält trotz weiterem Mio-Verlust an Bau von Mega-Stadion fest

Manchester United schreibt erneut einen Verlust, wodurch der Schuldenberg weiter anwächst. An den teuren Stadionplänen wollen die Verantwortlichen der Red Devils trotzdem festhalten.
Publiziert: 20:53 Uhr
|
Aktualisiert: 21:00 Uhr
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Manchester United schreibt in der Saison 2025/26 einen Verlust von 47 Millionen Franken.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Manchester United schreibt 2025/26 ein Defizit von 47 Millionen Franken
  • Trotz Platz 3 in der Premier League bleibt Schuldenberg bei über 1 Milliarde
  • 70 Millionen Franken für Stadion-Grundstück, Bau kostet über 2 Milliarden
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Manchester United kommt nicht aus der Verlustzone: Zum siebten Mal in Folge schreiben die Red Devils ein Defizit. Für die Saison 2025/26 beträgt dieses umgerechnet knapp 47 Millionen Franken – trotz eines Rekordumsatzes in der Höhe von fast 740 Millionen Franken.

Trotz des Verpassens eines Europacup-Wettbewerbs hat ManUtd damit insgesamt etwas mehr eingenommen als im Vorjahr, was gemäss der britischen «Sun» vor allem mit dem deutlich besseren Abschneiden in der Premier League zu tun hat. Während man die englische Meisterschaft im Vorjahr auf Rang 15 abgeschlossen hat, resultierte nun Rang drei – und damit ein Plus von 37 Millionen Franken an Fernsehgeldern.

Land für 70 Millionen gekauft

Am Verlust ändert dies aber nichts, womit auch der Schuldenberg von Manchester United weiterhin bei über einer Milliarde Franken liegt. Die Folgekosten machen bereits einen signifikanten Anteil der Ausgaben von ManUtd aus: Die Nettofinanzierungskosten sind auf über 75 Millionen Franken gestiegen und haben sich damit mehr als verdoppelt. Der Löwenanteil geht nach Klubangaben auf einen Wechselkursverlust zurück.

Ein weiterer grosser Ausgabeposten in den ManUtd-Finanzen betrifft das neue Stadion: Wie die Finanzangaben bestätigen, haben die Klub-Verantwortlichen im letzten Jahr für knapp 70 Millionen Franken ein Grundstück erworben, auf dem dereinst ein Teil des «New Trafford» stehen soll.

Die geplante Arena soll Platz für 100'000 Zuschauerinnen und Zuschauer bieten und damit nach dem Camp Nou in Barcelona zum zweitgrössten Stadion Europas werden. Kostenpunkt: Über zwei Milliarden Franken – das Projekt wird trotz der Milliardenschulden weiter vorangetrieben.

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Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
5
8
15
2
Arsenal FC
Arsenal FC
5
4
12
3
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
5
11
10
4
Brentford FC
Brentford FC
5
6
9
5
Leeds United
Leeds United
5
4
9
6
Liverpool FC
Liverpool FC
5
3
9
7
Everton FC
Everton FC
5
3
9
8
Hull City
Hull City
5
2
8
9
Newcastle United
Newcastle United
5
0
8
10
Chelsea FC
Chelsea FC
5
-2
7
11
Ipswich Town
Ipswich Town
5
-4
6
12
Manchester United
Manchester United
5
0
5
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
-1
5
14
FC Sunderland
FC Sunderland
5
-4
4
15
Crystal Palace
Crystal Palace
5
-5
4
16
Aston Villa
Aston Villa
5
-5
4
17
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
5
-2
3
18
Coventry City
Coventry City
5
-9
3
19
FC Fulham
FC Fulham
5
-3
2
20
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
5
-6
2
Champions League
UEFA Europa League
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