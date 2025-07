Darum fehlte Ronaldo an der Beerdigung von Diogo Jota (†28)

Viele Stars nahmen am Samstagmorgen Abschied von den tödlich verunglückten Diogo Jota (†28) und André Silva (†25). An der Beerdigung nicht anwesend war der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo.

1/22 Die Welt nimmt Abschied von Diogo Jota. Auch zahlreiche Fussball-Stars erscheinen bei der Beerdigung des Liverpool-Stars und seines Bruders André Silva. Foto: Getty Images

Darum gehts Diogo Jota und sein Bruder starben bei tragischem Autounfall in Spanien

Cristiano Ronaldo fehlte bei der Beisetzung, um nicht zu überschatten

Beerdigung fand am Samstagmorgen um 10 Uhr in Gondomar statt

Julian Sigrist Redaktor Sport

Am Donnerstagmorgen verstarben Diogo Jota (†28) und sein Bruder André Silva (†25) bei einem tragischen Autounfall. Die beiden Portugiesen kamen in Spanien von einer Strasse ab – vermutlich durch das Platzen eines Reifens. Das Auto ging in Flammen auf. Jota und sein Bruder verstarben noch an der Unfallstelle.

Am Samstagmorgen fand in ihrer Heimatstadt Gondomar bei Porto Beerdigung statt. Neben der Familie waren auch zahlreiche Fussballstars vor Ort. Klub-Kollegen von Diogo Jota wie Virgil van Dijk, Andy Robertson oder Trainer Arne Slot, aber auch Nationalmannschafts-Kollegen wie Ruben Neves, Bernardo Silva und Ruben Dias sowie Portugal-Trainer Roberto Martinez wohnten der Beisetzung bei. Nicht vor Ort war hingegen Cristiano Ronaldo.

Ronaldo fehlte an der Beisetzung

Laut dem «Mirror» hatte der portugiesische Superstar dafür einen guten Grund. Wie die englische Zeitung berichtet, wollte Ronaldo die Beerdigung von seinem Nationalmannschaftskameraden und dessem jüngeren Bruder mit seiner Anwesenheit nicht überschatten. Der 40-Jährige hat sich in den letzten Tagen bewusst in den Kreis seiner Familie zurückgezogen. Auf Instagram hatte er am Donnerstag eine emotionale Nachricht gepostet: «Es macht keinen Sinn. Wir waren gerade noch zusammen in der Nationalmannschaft, und du hattest gerade geheiratet.»

Auch Liverpool-Goalie Alisson war an der Beisetzung der beiden portugiesischen Fussballer nicht zugegen. «Wieder einmal trennt mich ein Ozean davon, mich von jemandem, den ich liebe, zu verabschieden! Aber ich weiss, dass ich durch meine Klubkameraden gut vertreten bin», so der Brasilianer auf Instagram. «Ich werde Diogo immer als einen grossartigen Freund, Vater und Ehemann in Erinnerung behalten.»