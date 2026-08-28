Wieso fliesst immer mehr Kohle innerhalb der Premier League?

Die Premier League ist auf gutem Weg, ihren Transfer-Ausgabenrekord erneut zu brechen. Immer mehr Geld wird indes für Spieler aus der eigenen Liga ausgegeben – und das hat einen Grund.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Premier-League-Klubs geben im Sommer 2026 fast 3,2 Milliarden Euro aus

41,4 % der Ausgaben (1,3 Mrd.) flossen in ligainterne Transfers

Durchschnittspreis pro Spieler stieg auf 47 Millionen Euro bei 28 Transfers

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Transfer-Wahnsinn in England nimmt immer grössere Ausmasse an. Bereits knapp 3,2 Milliarden Euro haben die 20 Premier-Ligisten in diesem Sommer für neue Spieler ausgegeben. Und was dabei auffällt: Der Anteil an ligainternen Wechseln ist extrem hoch.

1,3 Milliarden (41,4 Prozent der Gesamtausgaben) für 28 Spieler flossen bisher zwischen den Klubs der Elite-Liga, was im Schnitt rund 47 Millionen pro Spieler ergibt.

Alles überragen die Transfers der englischen Nationalspieler Elliot Anderson für 135 Millionen von Nottingham zu City und Morgan Rogers für 138 Millionen von Aston Villa zu Chelsea sowie des Italieners Sandro Tonali für 108 Millionen von Newcastle zu Tottenham. Auch Bruno Guimaraes (Newcastle zu Arsenal) mit 87,5 Millionen, Savinho (City zu Tottenham) mit 87,7 Millionen und Carlos Baleba (Brighton zu ManUtd) waren Griffe in ein ganz hohes Regal.

Noch nicht miteingerechnet sind die knapp 75 Millionen, für die Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson (25) demnächst zu Aston Villa wechseln dürfte. Ebenfalls nicht berücksichtigt: Die 99 Millionen, die Tottenham für den Portugiesen Mateus Fernandes (22) an den Absteiger West Ham hinblätterte. Mit diesen beiden wären es knapp 1,5 Milliarden bei einem Intern-Anteil von 44,4 Prozent.

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Zum Vergleich: Letzte Saison zahlten die Prem-Klubs knapp 4,1 Milliarden, gut 1,4 Milliarden innerhalb der Premier League (35,1 Prozent) für 39 Spieler – also rund 36 Millionen pro Spieler. Abgesehen von der Saison 2017/18 war der Anteil in den letzten 15 Jahren stets deutlich tiefer (13,0 bis 29,4 Prozent). Auch beim Durchschnittspreis ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar, was aber teilweise auch auf die allgemein steigenden Marktpreise zurückzuführen ist.

Flaschenhals um die besten Spieler

Doch worin liegen die Gründe für die Tendenz hin zu einem grösseren Anteil an Transfers innerhalb der Premier League? Eine mögliche Erklärung wäre, dass die finanzielle Dominanz gegenüber den anderen Ligen mittlerweile so gross ist, dass sich ein immer höherer Anteil der weltweit besten Spieler in England konzentriert, weshalb sich die heimische Konkurrenz um die Top-Stars intensiviert.

Die Top 15 ligainternen Premier-League-Transfers 1. Morgan Rogers (23) – Aston Villa zu Chelsea – 138 Mio. Euro 2. Elliot Anderson (23) – Nottingham zu ManCity – 135 Mio. Euro 3. Sandro Tonali (26) – Newcastle zu Tottenham – 108 Mio. 4. Savinho (22) – ManCity zu Tottenham – 87,7 Mio. Euro 5. Bruno Guimaraes (28) – Newcastle zu Arsenal – 87,5 Mio. Euro 6. Carlos Baleba (22) – Brighton zu ManUtd – 75,9 Mio. Euro 7. Maxence Lacroix (26) – Crystal Palace zu Chelsea – 60,7 Mio. Euro 8. Jan Paul van Hecke (26) – Brighton zu Tottenham – 60 Mio. Euro 9. Ezri Konsa (28) – Aston Villa zu Arsenal – 59,6 Mio. Euro 10. Andrey Santos (22) – Chelsea zu ManUtd – 56,3 Mio. Euro 11. Nico González (24) – ManCity zu Newcastle – 56 Mio. Euro 12. Luka Vuskovic (19) – Tottenham zu Brighton – 54 Mio. Euro 13. Liam Delap (23) – Chelsea zu Nottingham – 52,5 Mio. Euro 14. James Trafford (23) – ManCity zu Leeds – 46,7 Mio. Euro 15. Youri Tielemans (29) – Aston Villa zu ManUtd – 41 Mio. Euro Stand 28. August, 11 Uhr. Quelle: Transfermarkt 1. Morgan Rogers (23) – Aston Villa zu Chelsea – 138 Mio. Euro 2. Elliot Anderson (23) – Nottingham zu ManCity – 135 Mio. Euro 3. Sandro Tonali (26) – Newcastle zu Tottenham – 108 Mio. 4. Savinho (22) – ManCity zu Tottenham – 87,7 Mio. Euro 5. Bruno Guimaraes (28) – Newcastle zu Arsenal – 87,5 Mio. Euro 6. Carlos Baleba (22) – Brighton zu ManUtd – 75,9 Mio. Euro 7. Maxence Lacroix (26) – Crystal Palace zu Chelsea – 60,7 Mio. Euro 8. Jan Paul van Hecke (26) – Brighton zu Tottenham – 60 Mio. Euro 9. Ezri Konsa (28) – Aston Villa zu Arsenal – 59,6 Mio. Euro 10. Andrey Santos (22) – Chelsea zu ManUtd – 56,3 Mio. Euro 11. Nico González (24) – ManCity zu Newcastle – 56 Mio. Euro 12. Luka Vuskovic (19) – Tottenham zu Brighton – 54 Mio. Euro 13. Liam Delap (23) – Chelsea zu Nottingham – 52,5 Mio. Euro 14. James Trafford (23) – ManCity zu Leeds – 46,7 Mio. Euro 15. Youri Tielemans (29) – Aston Villa zu ManUtd – 41 Mio. Euro Stand 28. August, 11 Uhr. Quelle: Transfermarkt Mehr

Auch «The Athletic» befasste sich unlängst mit dem Thema und spricht von einem Flaschenhals um Premier-League-erprobte Spieler, aufgrund des steigenden Reichtums aller Klubs. Ein anonymer Recruiter aus der Premier League meint, dass auch der enorme Erfolgsdruck eine Rolle spiele. «Wenn man also das Risiko bei der Spielerverpflichtung minimieren kann, indem man Spieler verpflichtet, die sofort einsatzbereit sind, dann ist das in gewisser Weise beruhigend», erklärt er. So könne auch erklärt werden, warum neben den sehr gefragten Youngsters auch Spieler in gestandenem Fussballeralter, wie zum Beispiel Bruno Guimaraes (28) oder Sandro Tonali (26), extrem hohe Ablösesummen erzielen.

Es bleibt interessant zu sehen, wie sich der englische Markt – auch im Vergleich zum restlichen Europa – in den nächsten Jahren entwickeln wird.