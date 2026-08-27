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Keine Zukunft bei Chelsea
Stellt Aston Villa für Stürmer einen neuen Vereinsrekord auf?

Chelseas Nicolas Jackson steht offenbar vor einem Wechsel zu Aston Villa. Der Verein aus Birmingham will für den Stürmer gar eine Rekordsumme bezahlen.
Publiziert: 09:51 Uhr
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Aktualisiert: 10:05 Uhr
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Steht bei Chelsea auf dem Abstellgleis: Stürmer Nicolas Jackson.
Foto: IMAGO/Visionhaus
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Über 60 Millionen Franken hat Aston Villa für Nati-Juwel Johan Manzambi (20) in diesem Sommer auf den Tisch gelegt – so viel wie noch nie für einen neuen Spieler. Dieser Rekord könnte aber noch in diesem Transferfenster fallen: Wie das US-Portal «The Athletic» berichtet, soll der Klub aus Birmingham mit Ligakonkurrent Chelsea eine Einigung über einen Transfer von Nicolas Jackson (25) erzielt haben – für rund 70 Millionen Franken.

Bei Aston Villa würde Jackson auf einen alten Bekannten treffen: Trainer Unai Emery (54) war einst bei Villarreal sein Übungsleiter, ehe der Senegalese 2023 zu Chelsea weiterzog. In London kommt er in 81 Spielen auf 30 Tore, war zuletzt aber nicht mehr erste Wahl. In der letzten Saison ist er an die Bayern ausgeliehen gewesen, die ihn aber nach nur zwölf Startelf-Einsätzen in der Bundesliga nicht behalten wollten.

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