In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verunglückten Diogo Jota und sein Bruder Andre Silva bei einem Autounfall tödlich. Am Freitag trauerten engste Freunde und Familie um die Brüder. Am Samstag soll dann die Beerdigung stattfinden.

Darum gehts Tod von Diogo Jota und André Silva schockt die Fussballwelt

Private und öffentliche Totenwache in Gondomar, Beerdigung am Samstag

Liverpool chartert Flugzeug für Mitarbeiter zur Trauerfeier in Portugal

Der Tod von Diogo Jota (†28) und seinem Bruder André Silva (†25) schockt die Fussballwelt und weit darüber hinaus. Die beiden portugiesischen Fussballer kamen am Donnerstagmorgen in Spanien von der Strasse ab, wo das Auto laut mehreren Zeugen in Flammen aufging. Jota und sein Bruder konnten nicht aus dem Wrack entkommen und verstarben noch an der Unfallstelle. Am Freitag kam es in ihrer Heimatstadt Gondomar zu einer Totenwache mit grossem Menschenandrang.

Beerdigung am Samstag

Die Leichname der beiden Brüder wurden laut der britischen Nachrichtenagentur «Reuters» am Donnerstagabend vom Leichenschauhaus in der Nähe der Unfallstelle nach Gondomar in der Nähe von Porto gebracht. In der Heimatstadt Diogo Jotas kam es am Freitag erst zu einer privaten Totenwache in kleinem Rahmen. Neben der Familie und den engsten Freunden der Brüder waren auch Portugals Premierminister Luis Montenegro (52) und Jotas langjähriger Berater Jorge Mendes (59) anwesend.

Später kam es dann am Freitagnachmittag noch zu einer öffentlichen Totenwache, die zahlreich besucht wird. Die offizielle Beerdigung wird dann am Samstagmorgen um 10 Uhr in einer nahe gelegenen Kirche stattfinden. Erwartet werden laut «The Guardian» auch die Spieler des FC Liverpool, von denen sich zurzeit die meisten im Urlaub befinden. Für die Mitarbeiter des Vereins haben die Reds ausserdem ein Flugzeug gechartert, um sie vor der Trauerfeier nach Portugal zu bringen. Bereits am Freitag sind Akteure aus Liverpool zugegen.

Bei Liverpool hätte nächste Woche eigentlich die Vorbereitung für die kommende Saison starten sollen. Von der ersten Mannschaft bis zur Jugendakademie wurden allerdings alle fussballbezogenen Aktivitäten vorerst ausgesetzt. Die oberste Priorität des Klubs ist es, Jotas trauernde Familie zu unterstützen.