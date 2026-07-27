Klubs und Spieler waren sich bereits einig, der Wechsel von Xhaka zu Chelsea platzte an der Ablösesumme. Nun steht fest der Nati-Captain bleibt fix in Sunderland.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chelsea wollte Anfang Juli Granit Xhaka von Sunderland für 9 Mio. Franken holen

Trainer Régis Le Bris bestätigt: Xhaka bleibt Captain und liebt Sunderland

Sunderland verkaufte Eliezer Mayenda für über 20 Mio. Franken an Rennes

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Anfang Juli, während der WM, hat Chelsea zusammen mit Xabi Alonso (44) versucht, Granit Xhaka (33) von Sunderland nach London zu lotsen. Die Details sollen zwischen Verein und Spieler bereits geklärt worden sein, doch die Ablösesumme von umgerechnet knapp neun Millionen Franken war für Sunderland zu wenig.

Dass Xhaka bleibt, bestätigt nun auch Sunderland-Trainer Régis Le Bris (50): «Das Thema ist abgeschlossen», sagt der Franzose gegenüber «Daily Mail». Und weiter: «Er hat sich bezüglich seiner Zukunft ganz klar geäussert. Er liebt Sunderland, er will in Sunderland bleiben. Er will die Zukunft von Sunderland mitgestalten. Er ist ein guter Captain. Ein grossartiger Anführer.»

Gemeinsame Vergangenheit

Xhaka stiess vergangene Saison zu den Black Cats und verhalf dem Aufsteiger zum siebten Tabellenplatz in der Premier League. Somit spielt Sunderland diese Saison in der Europa League mit. Der Nati-Captain geniesst dort deshalb ein hohes Ansehen.

Die gemeinsame Vergangenheit mit Alonso in Leverkusen hat den Mittelfeldspieler aber gereizt, einen Wechsel zu Chelsea zu erwägen. Die beiden haben zusammen während der Saison 2023/24 mit Leverkusen das Double geholt.

Preistreiben bei Sunderland?

Die Black Cats haben sich im Vergleich zur letzten Saison bisher auf dem Transfermarkt ruhig verhalten. Nach dem Aufstieg kamen 14 neue Spieler ins Kader – darunter auch Xhaka. Für die kommende Meisterschaft hat Sunderland lediglich den Belgier Thomas Meunier (34) ablösefrei von Lille verpflichtet.

Der Abgang von Eliezer Mayenda (22) zu Rennes spülte umgerechnet über 20 Millionen Franken in die Kassen. Le Bris sagt zwar, dass es bis zum Ende des Transferfensters ruhig bleiben werde und Xhaka sich in Sunderland wohlfühle. Ob das so bleibt, wenn Chelsea bereit wäre, mehr für den Nati-Star hinzublättern, bleibt hingegen offen.