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Offensiv-Konkurrenz für Okafor?
Premier-Ligist will BVB-Abgänger Brandt auf die Insel holen

Seit Anfang Juli ist Julian Brandt ein freier Spieler. Nun winkt dem ehemaligen Dortmund-Akteur ein Wechsel nach England: Leeds United soll an ihm interessiert sein.
Publiziert: 10:52 Uhr
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Julian Brandts Vertrag bei Dortmund ist ausgelaufen – wo kommt der Offensivspieler nun unter?
Foto: Getty Images
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Borussia Dortmund ist Julian Brandt auf der Suche nach einem neuen Verein – und könnte auf der Insel fündig werden: Wie Sky-Reporter Luca Bendoni berichtet, soll sich Premier-League-Klub Leeds intensiv um den 30-jährigen Offensivspieler bemühen.

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Beim 14. der abgelaufenen Premier-League-Saison würde Brandt auf einen Landsmann an der Seitenlinie treffen: Daniel Farke (49), der auch schon die zweite Mannschaft von Brandts Ex-Klub Dortmund betreut hat, trainiert das Team aus Yorkshire seit rund drei Jahren. Und er würde auch Teamkollege von Nati-Spieler Noah Okafor (26) – oder gar dessen Konkurrent? Zumindest auf dem Papier nimmt Brandt in der Offensive jeweils eine etwas zentralere Position ein als der Flügelstürmer aus Basel.

Leeds ist aber derzeit nicht der einzige Kandidat auf eine Brandt-Verpflichtung: Medienberichten zufolge soll auch Ajax Amsterdam am 48-fachen deutschen Nationalspieler dran sein. Welcher Klub am Ende das Rennen macht, dürfte sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.

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