Stolze Brentford-Mitbesitzerin
Claudia Schiffer überrascht Fussballfans mit neuem Look

Das Topmodel Claudia Schiffer sorgt beim Premier-League-Spiel Brentford gegen Aston Villa für Aufsehen. Die 54-Jährige präsentiert sich im Heimtrikot der «Bees», nachdem sie mit ihrem Ehemann Matthew Vaughn Anteile am Klub erworben hat.
Publiziert: vor 5 Minuten
Am 15. Juli 2025 gab Claudia Schiffer ihre Anteil-Übernahme bei Brentford via Instagram bekannt.
Foto: Instagram / Claudia Schiffer
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Claudia Schiffer (54) sorgt am Wochenende in der Premier League für Aufsehen. Das deutsche Topmodel präsentiert sich beim 1:0-Sieg von Brentford gegen Aston Villa im Heimtrikot der «Bees» und zieht damit die Blicke auf sich. 

Der Grund ist einfach: Schiffer hat mit ihrem Ehemann Matthew Vaughn (54) in diesem Sommer Anteile beim Premier-League-Klub übernommen und präsentiert sich nun als Edelfan stolz auf Instagram. «Jetzt weiss ich, wie es ist, eine Bienenkönigin zu sein», schreibt sie in Anspielung auf den Spitznamen des Klubs unter ihrem Insta-Post, auf dem sie im Brentford-Trikot zu sehen ist.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
2
6
6
2
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
2
5
6
3
Chelsea FC
Chelsea FC
2
4
4
4
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
2
4
5
Liverpool FC
Liverpool FC
1
2
3
5
Manchester City
Manchester City
2
2
3
7
FC Sunderland
FC Sunderland
2
1
3
8
Everton FC
Everton FC
2
1
3
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
2
-1
3
10
Brentford FC
Brentford FC
2
-1
3
10
Burnley FC
Burnley FC
2
-1
3
12
Leeds United
Leeds United
2
-4
3
13
FC Fulham
FC Fulham
2
0
2
14
Crystal Palace
Crystal Palace
2
0
2
15
Newcastle United
Newcastle United
1
0
1
16
Manchester United
Manchester United
2
-1
1
17
Aston Villa
Aston Villa
2
-1
1
18
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
2
-2
1
19
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
2
-5
0
20
West Ham United
West Ham United
2
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
