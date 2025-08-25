1/6
Am 15. Juli 2025 gab Claudia Schiffer ihre Anteil-Übernahme bei Brentford via Instagram bekannt.
Foto: Instagram / Claudia Schiffer
Claudia Schiffer (54) sorgt am Wochenende in der Premier League für Aufsehen. Das deutsche Topmodel präsentiert sich beim 1:0-Sieg von Brentford gegen Aston Villa im Heimtrikot der «Bees» und zieht damit die Blicke auf sich.
Der Grund ist einfach: Schiffer hat mit ihrem Ehemann Matthew Vaughn (54) in diesem Sommer Anteile beim Premier-League-Klub übernommen und präsentiert sich nun als Edelfan stolz auf Instagram. «Jetzt weiss ich, wie es ist, eine Bienenkönigin zu sein», schreibt sie in Anspielung auf den Spitznamen des Klubs unter ihrem Insta-Post, auf dem sie im Brentford-Trikot zu sehen ist.
