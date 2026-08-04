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Stösst zu Überraschungsklub
Chelsea gibt Eigengewächs nach Italien ab

Der FC Chelsea lässt Eigengewächs Trevoh Chalobah nach Italien ziehen. Nur zwei Profis im aktuellen Kader absolvierten mehr Spiele für die Blues als der Verteidiger. Nun wechselt er zu Como und schlüpft in die Rolle des zweitteuersten Neuzugangs der Vereinsgeschichte.
Publiziert: 15:59 Uhr
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Chelsea-Eigengewächs Trevoh Chalobah wird London in Richtung Como verlassen.
Foto: Chelsea FC via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Trevoh Chalobah wechselt von Chelsea zum italienischen Klub Como
  • Mit bis zu 36 Mio. Euro zweitteuerster Neuzugang der Vereinsgeschichte
  • 151 Spiele für Chelsea, Medizincheck in Italien Mitte dieser Woche
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Beim FC Chelsea rollt der Rubel derzeit in beide Richtungen: Nach der grossen Einkaufstour steht nun der nächste Abgang bevor. Neben Marc Cucurella (27), Andrey Santos (22), Tyrique George (20) und Alejandro Garnacho (22) verlässt nun auch Eigengewächs Trevoh Chalobah (27) die Blues und wechselt nach Italien zu Überraschungsklub Como.

Seit 2007 war der gebürtige Sierra-Leoner an der Stamford Bridge zu Hause und absolvierte insgesamt 151 Pflichtspiele für die erste Mannschaft. Im aktuellen Kader verzeichnen lediglich Reece James (26, 229) und Enzo Fernandez (25, 169) mehr Einsätze. Nun schlägt das Chelsea-Urgestein ein neues Kapitel auf und zieht an den Comer See.

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Wird zweitteuerster Neuzugang der Vereinshistorie Comos

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, überweist Como eine Sockelablöse von 30 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen auf bis zu 36 Millionen Euro ansteigen kann. Damit wird Chalobah der zweitteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte – nur Top-Talent Nico Paz (21) war mit 66 Millionen Euro teurer. Laut Insider Gianluca Di Marzio wird der Innenverteidiger, der an der vergangenen WM mit England die Bronzemedaille gewann, bereits Mitte der Woche zum Medizincheck in Italien erwartet.

Für Como ist dieser Transfer der nächste Baustein einer ambitionierten Kaderplanung: Nach dem sensationellen 4. Platz in der Vorsaison bereitet sich der Klub nun akribisch auf die bevorstehende Spielzeit inklusive Champions-League-Fussball vor.

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