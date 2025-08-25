DE
Seltener Fehlschuss von Bruno Fernandes
ManUtd-Star hat Penalty-Ärger mit Schiri

Bruno Fernandes verschiesst Elfmeter für Manchester United gegen Fulham. Der Kapitän erklärt, dass der Schiedsrichter ihn während seiner Routine «getriggert» habe, gibt aber zu, dass dies keine Entschuldigung sei. United startet sieglos in die Premier-League-Saison.
Publiziert: 14:42 Uhr
1/6
Bruno Fernandes sorgte mit einem für ihn seltenen Fehlschuss für Aufsehen bei Manchester United.
Darum gehts

  • Bruno Fernandes verschiesst Elfmeter für Manchester United gegen Fulham
  • Schiedsrichter-Verhalten beeinflusste Fehlschuss, Fernandes übt Selbstkritik
  • Fernandes' Elfmeter-Erfolgsquote liegt bei 89,71 Prozent, höher als Messi und Ronaldo
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Es läuft die 41. Spielminute, als Manchester United beim Spiel in Fulham nach VAR-Eingriff einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen bekommt. Der sonst so sichere Schütze und Captain Bruno Fernandes tritt an und hämmert die Kugel kläglich über die Latte. Nach dem Spiel meldet sich der Portugiese zu Wort und gibt Auskunft über den Vorfall.

«Bei jedem Elfmeter hat man seine eigene Routine, man hat Dinge, die man macht», erklärt der Mittelfeld-Star der «Red Devils» im Interview gegenüber Sky Sports. Genau während dieser Routine sei Fernandes von Schiedsrichter Chris Kavanagh «getriggert» worden und identifiziert dies als Mitgrund für seinen verpatzten Elfmeter. 

«Keine Entschuldigung»

Im Verlauf des Interviews übt Fernandes aber auch Selbstkritik. Er sagt, dass das Verhalten des Schiris zwar massgeblich für den Fehlschuss beigetragen hat, jedoch wäre dies im Endeffekt keine Entschuldigung. Er «habe ihn einfach schlecht getroffen» und habe seinen Fuss zu weit unter den Ball gesetzt, deshalb sei er letztendlich über die Latte gegangen.

Seltene Fernandes-Fehlschüsse

Dass Bruno Fernandes einen Elfmeter verschiesst, ist eine grosse Seltenheit. Der Portugiese ist über seine gesamte Karriere hinweg 68 Mal vom Punkt angetreten. Von diesen 68 Elfmetern scheiterte Fernandes nur sieben Mal, was ihm eine Erfolgsquote von ganzen 89,71 Prozent gibt. Zum Vergleich – Lionel Messi und Cristiano Ronaldo können über ihre Karrieren hinweg Verwertungsquoten von 78,32 bzw. 84,13 Prozent aufweisen.

Fehlstart perfekt

Nach dem verschossenen Penalty und dem daraus resultierenden Remis gegen Fulham ist der Sieglos-Start für Manchester United perfekt und die Mannschaft muss sich momentan noch mit dem 16. Platz begnügen. Angesichts der hohen Ausgaben von Ruben Amorims Team ist dieser Auftakt in die Premier-League-Saison alles andere als befriedigend.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
2
6
6
2
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
2
5
6
3
Chelsea FC
Chelsea FC
2
4
4
4
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
2
4
5
Liverpool FC
Liverpool FC
1
2
3
5
Manchester City
Manchester City
2
2
3
7
FC Sunderland
FC Sunderland
2
1
3
8
Everton FC
Everton FC
2
1
3
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
2
-1
3
10
Brentford FC
Brentford FC
2
-1
3
10
Burnley FC
Burnley FC
2
-1
3
12
Leeds United
Leeds United
2
-4
3
13
FC Fulham
FC Fulham
2
0
2
14
Crystal Palace
Crystal Palace
2
0
2
15
Newcastle United
Newcastle United
1
0
1
16
Manchester United
Manchester United
2
-1
1
17
Aston Villa
Aston Villa
2
-1
1
18
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
2
-2
1
19
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
2
-5
0
20
West Ham United
West Ham United
2
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
