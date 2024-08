Manchester City kassiert Millionen-Busse für Spielverzögerungen

1/5 Der Klub von Manuel Akanji muss eine saftige Busse zahlen.

Nicolas Horni

Das Sprichwort ist schon alt: «Zeit ist Geld». Dass dem auch heute noch so ist, dürfen die Verantwortlichen von Manchester City nun am eigenen Leib erfahren. Der englische Meister wurde von der Premier League mit einer Strafe von umgerechnet rund 2,3 Millionen Franken belegt. Das teilt die Liga am Mittwoch mit.

Grund für die hohe Strafe sind vom Klub verursachte Verzögerungen des Anpfiffs. Insgesamt sollen die Skyblues 22 Verstösse begangen haben, die zwischen 11’200 und 224’000 Franken kosten. Die teuerste Verspätung stammt aus dem Spiel gegen West Ham im Mai 2024. Damals wurde der Anpfiff um zwei Minuten und 46 Sekunden verzögert.

Insgesamt acht Verstösse stammen aus der Saison 22/23 und 14 aus der letzten Saison. Liga und Klub unterzeichneten eine Sanktionsvereinbarung, nachdem der Klub das Fehlverhalten zugegeben hatte.

Nicht der erste Klub, der eine happige Busse kassiert

«Die Regeln für Anstoss und Wiederanpfiff tragen dazu bei, die Organisation des Wettbewerbs auf dem höchstmöglichen professionellen Niveau zu halten und den Fans und den teilnehmenden Vereinen Sicherheit zu bieten», schreibt die Premier League zur Begründung. «Ausserdem wird sichergestellt, dass die Übertragung aller 380 Ligaspiele in der ganzen Welt termingerecht erfolgt.»

Manchester City ist übrigens nicht der erste Premier-League-Klub, den solche Verspätungen teuer zu stehen kommen. So wurde etwa Crystal Palace im Sommer 2023 zu einer Geldstrafe von rund 260’000 Franken (83’000 Franken auf Bewährung) verdonnert, weil die Eagles zweimal für einen verspäteten Anpfiff gesorgt hatten.