Der Premier-League-Klub plant in den nächsten Jahren einen Stadion-Neubau, der über zwei Milliarden Franken kosten würde.

Old Trafford vor dem Aus

1/5 Das Old Trafford soll bald durch einen Neubau ersetzt werden.

Christian Müller Redaktor Sport

Hat es sich in Manchester bald ausgeträumt? Wie verschiedene Medien berichten, plant Manchester United nicht mehr mit dem Old Trafford. Das «Theatre of Dreams» genügt den Ansprüchen der Klub-Bosse offenbar nicht mehr.

Eine eingesetzte Arbeitsgruppe ist nun zum Schluss gekommen, dass ein Neubau mehr Sinn macht als ein Umbau des bisherigen Stadions. Miteigentümer und Ineos-Milliardär Jim Ratcliffe soll sich ebenfalls für eine neue Heimspielstätte ausgesprochen haben. Ein definitiver Entscheid wird auf Ende Jahr erwartet.

Das neue Stadion soll ganz in der Nähe des Old Trafford gebaut werden. Die Kosten werden auf 2,4 Milliarden Franken geschätzt. Ab 2030 sollen 100'000 Fans die Heimspiele der Red Devils verfolgen können. Im Old Trafford, das 1910 eröffnet wurde, haben 74'000 Zuschauer Platz.