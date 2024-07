Freundschaftsspiel gegen Deadpool-Klub Chelsea-Profi geht nach nur zwei Minuten auf Gegenspieler los

In Kalifornien treten Chelsea und Wrexham im Testspiel gegeneinander an. Nach einem Rempler in der zweiten Minute gehen sich Levi Colwill und James McClean an die Gurgel. Der Klub von Ryan Reynolds und Rob McElhenney schlägt sich tapfer und holt ein 2:2-Unentschieden.