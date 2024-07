Neues Wahrzeichen AS-Roma-Stadion kostet fast eine Milliarde Euro

Nach über 70 Jahren im Olympia-Stadion zieht die AS Roma in ein neues Zuhause. Ab 2025 soll in einem 10'000 Plätze kleineren, aber dafür eigenen Stadion gespielt werden. Bis anhin teilt man die Spielstätte mit Erzrivalen Lazio.