Technik nicht verlernt Ancelotti zaubert mit der Kugel am Fuss

An der University of Illinois bereiten sich die Königlichen auf ihr Testspiel am 3. August gegen die AC Milan vor. Carlo Ancelotti zeigt dabei, wie gut sein Ballgefühl noch immer ist. Über 80-mal hält der 65-Jährige den Ball in der Luft.