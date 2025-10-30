Liverpool verliert, verliert und verliert. Das 0:3 im Liga-Cup gegen Crystal Palace ist die sechste Niederlage aus den letzten sieben Pflichtspielen. Der Trainer gerät vermehrt in die Kritik, doch dieser verteidigt seine Rotationsmassnahmen.

Fast 500 Millionen hat Liverpool nach dem letzte Meistertitel im Sommer in neue Spieler investiert. Doch der Erfolg bleibt bislang aus. Das 0:3 gegen Angstgegner Crystal Palace – bereits das Ligaspiel und der Supercup hat man gegen die Eagles verloren – ist die sechste Niederlage aus den letzten sieben Pflichtspielen.

Einzig in der Champions League gegen Frankfurt (5:1) hat Liverpool im Monat Oktober gewonnen. National sind die Reds so schlecht wie seit 72 Jahren nicht mehr: Fünf Niederlagen am Stück gabs da letztmals im September 1953. Kein Wunder also wächst die Kritik an Meistertrainer Arne Slot.

Der Holländer hat das Team zwar in seiner ersten Saison zum Titel geführt, nach der Transferoffensive wirkt die Mannschaft aber aus dem Gleichgewicht. Bestes Beispiel: Die Star-Neuzugänge Florian Wirtz (125 Mio. Ablöse) und Alexander Isak (145 Mio. Ablöse) warten in der Liga noch auf ihre erste Torbeteiligung.

Rotiert und nächste Klatsche kassiert

Am Mittwochabend gegen Crystal Palace stehen sie beide und viele andere Stammspieler nicht im Kader. Manche fehlen – wie Isak – verletzt, andere werden geschont. Liverpools B- oder C-Elf bleibt im eigenen Stadion dann chancenlos. Zwar ist es gang und gäbe, dass besonders die grösseren Klubs im League Cup jungen Spielern Auslauf gewähren, in Liverpools Lage wird das allerdings kritisch beäugt. Im Zentrum der Kritik: Trainer Slot.

«Sein Poker geht nach hinten los», befindet «The Independent». Die «Daily Mail» will nicht die Einzelspieler kritisieren, sondern den Trainer, der eine Mannschaft aufgestellt hat, welche die «meisten Fans in Anfield das Schlimmste befürchten liess». Auch beim ehemaligen Liverpool-Mittelfeldspieler und Sky-Experten Jamie Redknapp stösst die Aufstellung auf Unverständnis: «Es war zweifellos ein grosser Fehler, so aufzustellen.»

Slot: «Sechs Teenager auf der Bank»

Slot selbst sieht in der Rotation kein Problem, schliesslich habe er das im letzten Jahr gleich gemacht. Gleichzeitig verweist der angezählte Coach auf die Verletztenliste im Klub. «ManCity hat keinen Spieler vom Wochenende in der Startelf, trotzdem fühlt es sich wie ihr bestes Team an. Chelsea kann einen Estevao einwechseln, ich mache heute zwei Wechsel und wir haben noch sechs Teenager auf der Bank.»

Nichtsdestotrotz ist sich auch der Holländer dem steigenden Druck auf seine Person bewusst. Wenn der englische Meister fast 500 Millionen in neues Spielermaterial investiert, die Resultate aber schlechter werden, wird eher früher als später auch der Trainer hinterfragt.