Der Waadtländer Natan Girma verzaubert die Serie B mit seinem Spielstil. Der offensive Mittelfeldspieler von Reggiana will nach überstandenen Verletzungen durchstarten und seine Träume verwirklichen.

1/5 Natan Girma hat bei Reggiana derzeit allen Grund zum Jubeln. Foto: Getty Images

Darum gehts Natan Girma begeistert in der Serie B mit spektakulärem Fussball

Girma trägt Rückennummer 80 wegen Ronaldinho und liebt es, Verantwortung zu übernehmen

23-jähriger Westschweizer träumt von der Nati

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Das mit den Youtube-Highlightvideos von Fussballern ist immer eine solche Sache. Gefühlt alle werden zu Spektakelspielern. Bei Natan Girma (23) ist das anders. Der Westschweizer, der in der italienischen Serie B bei Reggiana spielt, entzückt mit seiner Art, Fussball zu spielen. Dribbling hier, Tunnel da. Und das immer mit einem Lächeln auf den Lippen. «Joga bonito» à la Girma. Schliesslich trägt er auch die Rückennummer 80 – wegen eines gewissen Ronaldinho.

«Wenn mir Fans auf der Strasse sagen, dass sie sich gefreut haben, mir zuzusehen, dann macht mich das besonders glücklich. Ja, Fussball ist ein Resultatsport. Aber in erster Linie bleibt es ein Spiel. Und wir müssen auch Spass an dem haben, was wir tun», erzählt Girma im Gespräch mit Blick.

Langer Weg zurück

In einem seiner jüngsten Highlightvideos sagt ein italienischer TV-Kommentator über ihn: «Wenn er inspiriert ist, dann ist er in der Serie B ein verschwendetes Talent.» Girma freut sich, das zu hören. Der 1,90 m grosse und trotzdem sehr wendige offensive Mittelfeldspieler hebt deswegen aber nicht ab. «Am Ende muss ich den Platz für mich sprechen lassen.»

Dass Girma nicht längst in einer Top-5-Liga kickt, hat mit der schwierigen letzten Saison zu tun. Begonnen hat sie mit drei Operationen – erst am linken Aussenmeniskus und dann zwei an der Leiste. «Ich dachte, ich komme als Superman zurück. Doch ich musste einsehen, dass mein Körper Zeit braucht.» Gleichzeitig geriet der Klub in eine Abwärtsspirale. Entsprechend schwierig war es, wieder Fuss zu fassen.

«Liebe es, Verantwortung zu übernehmen»

Erst im letzten Frühling fand Girma wieder zu alter Stärke. Und er führte Reggiana quasi im Alleingang zum Klassenerhalt – mit vier Toren und einem Assist in den letzten vier Spielen. «Ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich getan. Und ich bin überglücklich, haben wir die Klasse gehalten.»

Im Sommer landeten schnell einige Angebote auf dem Tisch. Zu einem Transfer kam es trotzdem nicht. «Es war eine spezielle Zeit. Es war viel los, das stimmt. Aber ich fühle mich hier sehr wohl. Die Liebe der Fans ist etwas Einzigartiges. Deshalb hätte ich den Klub nur verlassen, um einen Schritt vorwärts und in eine höhere Liga zu machen.»

Nati-Traum immer noch präsent

Liga-intern zu wechseln, kam für Girma nicht infrage. Das hat unter anderem mit dem Trainer Davide Dionigi (51) zu tun. «Er ist ein sehr ehrlicher Mensch und sagt einem die Dinge direkt ins Gesicht. Das ist mir sehr wichtig. Wir haben ein gutes Verhältnis mit gegenseitig grossem Respekt», betont der Westschweizer mit eritreischen Wurzeln.

Unter Dionigi will Girma den definitiven Durchbruch schaffen, um sich eines Tages auf Top-Niveau beweisen zu können. «Ich will eine unvergessliche Saison spielen. Eine, in der ich alle sprachlos mache.» Gelingt ihm das, ist er seinem anderen grossen Traum, der Nati, einen grossen Schritt näher. Ganz bodenständig sagt er dazu: «Um das zu erreichen, habe ich aber noch viel zu tun.»