Real-Star Vinicius äussert sich zu Zoff mit Yamal

1/5 Vinicius Jr. (in weiss) ist kaum zu bremsen und will sich Lamine Yamal vorknöpfen. Foto: IMAGO/NurPhoto

Darum gehts Vinicius Jr. spricht über hitzige Szene nach Clásico

Streit mit Lamine Yamal wegen Aussagen

Ex-Mitspieler Toni Kroos kann Vinicius-Frust nachvollziehen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der spanische Clásico hat gehalten, was er versprach. Auch am Sonntag, als Real Barça mit 2:1 bezwingen konnte, wurde es immer wieder hitzig – insbesondere in der Nachspielzeit und nach Schlusspfiff. Es kam zu Rangeleien und Schubsereien. Mittendrin: Vinicius Jr. (25).

Der Brasilianer, der sich zuvor aufgrund seiner Auswechslung heftig mit Trainer Xabi Alonso (43) angelegt hatte, wollte sich Barça-Juwel Lamine Yamal (18) vorknöpfen. Hintergrund waren wohl diverse Aussagen Yamals im Vorfeld der Partie. Gegenüber dem vereinseigenen TV-Sender äussert sich nun Vinicius zur hitzigen Szene.

«Wir wollten niemanden angreifen, weder die jungen Spieler noch die Fans», so Reals Super-Dribbler. «So ist es im Clásico. Da passieren viele Dinge auf und neben dem Platz.» Sie hätten versucht, die Balance zu halten, doch das sei nicht immer möglich. «Wir wissen, dass, wenn wir aufs Feld laufen, wir unsere Seite verteidigen müssen – das haben wir auch getan.»

Kroos kann Vinicius-Frust verstehen

Vinicius' früherer Mitspieler Toni Kroos (35) nimmt den Real-Star ebenfalls etwas in Schutz. Dass die Auswechslung zu viel Frust geführt habe, sei verständlich. Der Brasilianer habe ein überragendes Spiel gezeigt, erklärt der Weltmeister von 2014 im Rahmen der Icon League: «Da willst du alles, aber nicht raus. Diese Emotionen, die da mitmachen, die kann sich keiner von denen vorstellen, die es am Ende bewerten.»