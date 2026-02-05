Deutschlands Super-Stürmer steht bei Newcastle in der Kritik

Darum gehts
- Newcastle verliert 1:3 gegen Manchester City und scheidet aus
- Stürmer Nick Woltemade bekam schlechteste Note
- Nur 11 Ballkontakte und kein Torschuss für den 23-Jährigen
Es war kein einfacher Abend für Newcastle United. Mit 1:3 unterlagen die Magpies Manchester City im Halbfinal-Rückspiel des Ligacups. Damit verabschiedet sich der Titelverteidiger mit einem Gesamtskore von 1:5 aus dem Wettbewerb.
«Wir sind sehr enttäuscht über unsere Leistung in der ersten Halbzeit. Wir haben weder individuell noch als Mannschaft eine gute Leistung gezeigt», so die deutliche Analyse von Newcastle-Trainer Eddie Howe (48) gegenüber «BeIn Sports» nach Abpfiff.
Schlechteste Bewertung
Besonders bitter verlief der Abend für Stürmer Nick Woltemade (23). Der Deutsche spielte überhaupt keine Rolle, verzeichnete nur elf Ballkontakte und wurde schon zur Pause ausgewechselt.
Die Lokalzeitung «The Chronicle» strafte Woltemade für seine Leistung mit der schlechtesten Bewertung aller Spieler ab, einer 2 von 10. «Null Service. Suchte nach Pässen, die nie zu ihm kamen. Nur 11 Ballkontakte und keine Torschüsse – ohne Selbstvertrauen», schrieb das Blatt dazu.
Richards poltert
Und auch im TV bekam er sein Fett weg. Sky-Experte und Ex-Profi Micah Richards (37) sagte: «Woltemade ist offensichtlich ein sehr guter Spieler, aber er passt nicht zum System von Newcastle und zu der Art und Weise, wie sie spielen wollen. Er war nirgends zu sehen.»
Das Team aus dem Nordosten Englands müsse herausfinden, wie man Woltemade besser ins Spiel einbinden kann, wolle man weiter auf den 1,98-Meter-Hünen setzen, sagt Richards.
Ob sich Newcastle dies zu Herzen nimmt, wird sich am Samstag zeigen. Dann gehts in der Premier League gegen Brentford weiter.
