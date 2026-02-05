DE
«Passt nicht ins System»
Deutschlands Super-Stürmer steht bei Newcastle in der Kritik

Nach dem deutlichen Aus im Ligacup von Newcastle United steht Stürmer Nick Woltemade in der Kritik. Der Deutsche sah gegen Manchester City kein Land.
Publiziert: 10:59 Uhr
|
Aktualisiert: 11:00 Uhr
1/5
Ein enttäuschter Nick Woltemade während des Spiels gegen Manchester City.
Foto: IMAGO/Shutterstock

Darum gehts

  • Newcastle verliert 1:3 gegen Manchester City und scheidet aus
  • Stürmer Nick Woltemade bekam schlechteste Note
  • Nur 11 Ballkontakte und kein Torschuss für den 23-Jährigen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Es war kein einfacher Abend für Newcastle United. Mit 1:3 unterlagen die Magpies Manchester City im Halbfinal-Rückspiel des Ligacups. Damit verabschiedet sich der Titelverteidiger mit einem Gesamtskore von 1:5 aus dem Wettbewerb.

«Wir sind sehr enttäuscht über unsere Leistung in der ersten Halbzeit. Wir haben weder individuell noch als Mannschaft eine gute Leistung gezeigt», so die deutliche Analyse von Newcastle-Trainer Eddie Howe (48) gegenüber «BeIn Sports» nach Abpfiff.

Schlechteste Bewertung

Besonders bitter verlief der Abend für Stürmer Nick Woltemade (23). Der Deutsche spielte überhaupt keine Rolle, verzeichnete nur elf Ballkontakte und wurde schon zur Pause ausgewechselt.

Die Lokalzeitung «The Chronicle» strafte Woltemade für seine Leistung mit der schlechtesten Bewertung aller Spieler ab, einer 2 von 10. «Null Service. Suchte nach Pässen, die nie zu ihm kamen. Nur 11 Ballkontakte und keine Torschüsse – ohne Selbstvertrauen», schrieb das Blatt dazu.

Richards poltert

Und auch im TV bekam er sein Fett weg. Sky-Experte und Ex-Profi Micah Richards (37) sagte: «Woltemade ist offensichtlich ein sehr guter Spieler, aber er passt nicht zum System von Newcastle und zu der Art und Weise, wie sie spielen wollen. Er war nirgends zu sehen.»

Das Team aus dem Nordosten Englands müsse herausfinden, wie man Woltemade besser ins Spiel einbinden kann, wolle man weiter auf den 1,98-Meter-Hünen setzen, sagt Richards.

Ob sich Newcastle dies zu Herzen nimmt, wird sich am Samstag zeigen. Dann gehts in der Premier League gegen Brentford weiter. 

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
24
29
53
2
Manchester City
Manchester City
24
26
47
3
Aston Villa
Aston Villa
24
9
46
4
Manchester United
Manchester United
24
8
41
5
Chelsea FC
Chelsea FC
24
15
40
6
Liverpool FC
Liverpool FC
24
6
39
7
Brentford FC
Brentford FC
24
4
36
8
FC Sunderland
FC Sunderland
24
1
36
9
FC Fulham
FC Fulham
24
-1
34
10
Everton FC
Everton FC
24
-1
34
11
Newcastle United
Newcastle United
24
0
33
12
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
24
-3
33
13
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
24
2
31
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
24
2
29
15
Crystal Palace
Crystal Palace
24
-4
29
16
Leeds United
Leeds United
24
-11
26
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
24
-11
26
18
West Ham United
West Ham United
24
-19
20
19
Burnley FC
Burnley FC
24
-22
15
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
24
-30
8
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Manchester City
Manchester City
Premier League
Premier League
Newcastle United
Newcastle United
