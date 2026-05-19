Nach der enttäuschenden aktuellen Saison soll Xabi Alonso den FC Chelsea wieder in die Spur führen. Dafür könnten die Blues eine Transferoffensive für ihren neuen Trainer lancieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Xabi Alonso ist ab 1. Juli neuer Chelsea-Trainer

Roefs und Adeyemi sind beim FC Chelsea Kandidaten

Chelsea investierte 192 Mio. Franken in Flügelspieler, weitere Käufe geplant

Julian Sigrist Redaktor Sport

Am Sonntagabend präsentierte der FC Chelsea Xabi Alonso (44) als neuen Trainer. Und obwohl er sein Amt offiziell erst am 1. Juli antritt, scheint sich der Spanier bereits reichlich Gedanken über das Kader der kommenden Saison zu machen. So kursieren schon jetzt Gerüchte über mögliche Transfers der Blues.

Grosser Fan soll Alonso laut der englischen Zeitung «Sun» beispielsweise von Sunderland-Goalie Robin Roefs (23) sein. Der Holländer wechselte erst im letzten Sommer in die Premier League und ist beim Aufsteiger neben Granit Xhaka einer der Hauptgründe für die so starke Saison. Mit einer Ablöse von rund 57 Millionen Euro, die im Raum steht, wird Roefs aber kein Schnäppchen – auch weil mit Liverpool ausgerechnet Alonsos Ex-Klub ebenfalls interessiert sein soll.

Laut dem britischen Radiosender «Talksport» soll zudem ein Innenverteidiger her, um die Defensive (49 Gegentore in 36 Spielen) zu stabilisieren. Interesse sollen die Londoner dort an Jacobo Ramon (21) von Como haben. Der Spanier wechselte erst zu Beginn der Saison aus der Real-Jugend nach Italien und absolvierte dort in seiner ersten Spielzeit 31 Spiele in der Serie A. Sein Marktwert beläuft sich laut «Transfermarkt» auf 25 Millionen Euro.

Kommt schon wieder ein Flügel?

Eine grosse Baustelle ist bei Chelsea aber mal wieder die Offensive. Vor allem auf dem Flügel sehen die Blues Handlungsbedarf – und das, obwohl mit Estevao (18, 45 Millionen), Alejandro Garnacho (21, 46 Millionen) und Jamie Gittens (20, 56 Millionen) im letzten Sommer und Geovany Quenda (19, 51 Millionen) im kommenden Sommer bereits eine Menge Geld in diese Position investiert wurde.

Laut dem Portal «Teamtalk» sind die Londoner beispielsweise an Karim Adeyemi (24) interessiert. Die Dortmunder wiederum sollen bereit sein, den Flügelflitzer bei einem passenden Angebot von 60 bis 70 Millionen ziehen zu lassen. Im Sommer 2027 könnte der BVB den Deutschen nämlich ablösefrei verlieren. Allerdings: Neben Chelsea wird auch ManUtd mit Adeyemi in Verbindung gebracht – und die Red Devils spielen in der nächsten Saison im Gegensatz zu den Blues in der Königsklasse.

Bereits seit längerem haben die Londoner zudem ein Auge auf Aston Villas Morgan Rogers (23) geworfen. Der Engländer soll laut «Talksport» aber rund 92 Millionen kosten, dazu gibt es demnach Konkurrenz von PSG, Arsenal und ManUtd. Eine etwas günstigere Alternative wäre Saïd El Mala (19) vom 1. FC Köln. Er soll laut der englischen Zeitung «Daily Mail» für 50 Millionen zu haben sein.