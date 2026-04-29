Darum gehts
- John Stones (31) verlässt Manchester City nach zehn Jahren im Verein
- Er gewann 19 Titel, darunter 6 Meisterschaften und die Champions League
- Seit 2016 absolvierte er 293 Spiele, nur drei Spieler absolvierten mehr
Wie Manchester City am Dienstag verkündet, wird Klub-Legende John Stones (31) den Verein nach zehn Jahren verlassen.
Stones hat mit den Citizens alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, und die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte entscheidend mitgeprägt. Sein Trophäenkabinett spricht Bände: 19 Titel – darunter sechs englische Meisterschaften sowie der Triumph in der Champions League 2022/2023, bei dem er im Final gegen Inter Mailand in der Startelf stand.
Ende einer Ära
Seit seinem Wechsel im Jahr 2016 absolvierte Stones 293 Partien für die Skyblues. Im aktuellen City-Kader blicken lediglich Bernardo Silva (31, 454 Einsätze), Phil Foden (25, 364 Einsätze) und Rodri (29, 296, Einsätze) auf noch mehr Einsätze zurück. Erst kürzlich wurde bekanntgegeben, dass mit Bernardo Silva auch der Spitzenreiter dieses Rankings das Etihad nach der laufenden Spielzeit verlassen wird.
Damit zeichnet sich nach und nach das Ende einer Ära ab: Bereits im vergangenen Jahr verabschiedeten sich Superstar Kevin De Bruyne (34), Ilkay Gündogan (35) und Kyle Walker (35). Zudem wird immer wieder darüber spekuliert, wie lange Erfolgscoach Pep Guardiola (55) dem Verein noch erhalten bleibt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
34
38
73
2
Manchester City
33
37
70
3
Manchester United
34
14
61
4
Liverpool FC
34
13
58
5
Aston Villa
34
5
58
6
Brighton & Hove Albion
34
9
50
7
AFC Bournemouth
34
0
49
8
Chelsea FC
34
8
48
9
Brentford FC
34
3
48
10
FC Fulham
34
-2
48
11
Everton FC
34
0
47
12
FC Sunderland
34
-9
46
13
Crystal Palace
33
-3
43
14
Newcastle United
34
-4
42
15
Leeds United
34
-7
40
16
Nottingham Forest
34
-4
39
17
West Ham United
34
-16
36
18
Tottenham Hotspur
34
-10
34
19
Burnley FC
34
-34
20
20
Wolverhampton Wanderers
34
-38
17