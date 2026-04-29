Wie Manchester City am Dienstag bekannt gibt, wird Klub-Legende John Stones den Verein nach zehn Jahren verlassen. Nach Bernardo Silva verabschiedet sich damit im Sommer ein weiterer Spieler, der die erfolgreiche Man-City-Ära entscheidend mitgeprägt hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft John Stones (31) verlässt Manchester City nach zehn Jahren im Verein

Er gewann 19 Titel, darunter 6 Meisterschaften und die Champions League

Seit 2016 absolvierte er 293 Spiele, nur drei Spieler absolvierten mehr

Davide Malinconico Redaktor Sport

Wie Manchester City am Dienstag verkündet, wird Klub-Legende John Stones (31) den Verein nach zehn Jahren verlassen.

Stones hat mit den Citizens alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, und die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte entscheidend mitgeprägt. Sein Trophäenkabinett spricht Bände: 19 Titel – darunter sechs englische Meisterschaften sowie der Triumph in der Champions League 2022/2023, bei dem er im Final gegen Inter Mailand in der Startelf stand.

Ende einer Ära

Seit seinem Wechsel im Jahr 2016 absolvierte Stones 293 Partien für die Skyblues. Im aktuellen City-Kader blicken lediglich Bernardo Silva (31, 454 Einsätze), Phil Foden (25, 364 Einsätze) und Rodri (29, 296, Einsätze) auf noch mehr Einsätze zurück. Erst kürzlich wurde bekanntgegeben, dass mit Bernardo Silva auch der Spitzenreiter dieses Rankings das Etihad nach der laufenden Spielzeit verlassen wird.

Damit zeichnet sich nach und nach das Ende einer Ära ab: Bereits im vergangenen Jahr verabschiedeten sich Superstar Kevin De Bruyne (34), Ilkay Gündogan (35) und Kyle Walker (35). Zudem wird immer wieder darüber spekuliert, wie lange Erfolgscoach Pep Guardiola (55) dem Verein noch erhalten bleibt.