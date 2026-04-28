Edmond Tapsoba bleibt in Leverkusen.

Bayer Leverkusens Innenverteidiger Edmond Tapsoba (27) soll seinen Vertrag frühzeitig verlängern. Das teilt Transfer-Experte Fabrizio Romano auf X mit. Demnach soll Leverkusen ein Angebot aus der Premier League für den Innenverteidiger in der Höhe von beinahe 40 Millionen Franken ausgeschlagen haben.
Tapsoba wechselte im Sommer 2020 vom portugiesischen Klub Vitoria Guimaraes zu Leverkusen. Für den Bundesligisten hat der Innenverteidiger seither insgesamt 267 Pflichtspiele absolviert. Dabei hat Tapsoba 13 Tore erzielt und 8 vorbereitet.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
31
81
82
2
Borussia Dortmund
31
34
67
3
RB Leipzig
31
24
62
4
VfB Stuttgart
31
20
57
5
TSG Hoffenheim
31
16
57
6
Bayer Leverkusen
31
20
55
7
Eintracht Frankfurt
31
-2
43
8
SC Freiburg
31
-8
43
9
FC Augsburg
31
-16
37
10
FSV Mainz
31
-10
34
11
Borussia Mönchengladbach
31
-14
32
12
Werder Bremen
31
-18
32
13
Union Berlin
31
-20
32
14
1. FC Köln
31
-8
31
15
Hamburger SV
31
-16
31
16
FC St. Pauli
31
-27
26
17
VfL Wolfsburg
31
-25
25
18
1. FC Heidenheim 1846
31
-31
22