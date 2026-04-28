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Trotz Angebot aus England
Leverkusen-Star verlängert offenbar vorzeitig

Klubs aus der Premier League waren heiss auf Edmond Tapsoba. Trotz Millionen-Angebot bleibt der Verteidiger aber bei Bayer Leverkusen.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Edmond Tapsoba bleibt in Leverkusen.
Foto: Getty Images
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Bayer Leverkusens Innenverteidiger Edmond Tapsoba (27) soll seinen Vertrag frühzeitig verlängern. Das teilt Transfer-Experte Fabrizio Romano auf X mit. Demnach soll Leverkusen ein Angebot aus der Premier League für den Innenverteidiger in der Höhe von beinahe 40 Millionen Franken ausgeschlagen haben. 

Tapsoba wechselte im Sommer 2020 vom portugiesischen Klub Vitoria Guimaraes zu Leverkusen. Für den Bundesligisten hat der Innenverteidiger seither insgesamt 267 Pflichtspiele absolviert. Dabei hat Tapsoba 13 Tore erzielt und 8 vorbereitet. 

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Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
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31
81
82
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
31
34
67
3
RB Leipzig
RB Leipzig
31
24
62
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
31
20
57
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
31
16
57
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
31
20
55
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
31
-2
43
8
SC Freiburg
SC Freiburg
31
-8
43
9
FC Augsburg
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31
-16
37
10
FSV Mainz
FSV Mainz
31
-10
34
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
31
-14
32
12
Werder Bremen
Werder Bremen
31
-18
32
13
Union Berlin
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31
-20
32
14
1. FC Köln
1. FC Köln
31
-8
31
15
Hamburger SV
Hamburger SV
31
-16
31
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
31
-27
26
17
VfL Wolfsburg
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31
-25
25
18
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1. FC Heidenheim 1846
31
-31
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