Edmond Tapsoba bleibt in Leverkusen.

Klubs aus der Premier League waren heiss auf Edmond Tapsoba. Trotz Millionen-Angebot bleibt der Verteidiger aber bei Bayer Leverkusen.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Bayer Leverkusens Innenverteidiger Edmond Tapsoba (27) soll seinen Vertrag frühzeitig verlängern. Das teilt Transfer-Experte Fabrizio Romano auf X mit. Demnach soll Leverkusen ein Angebot aus der Premier League für den Innenverteidiger in der Höhe von beinahe 40 Millionen Franken ausgeschlagen haben.

Tapsoba wechselte im Sommer 2020 vom portugiesischen Klub Vitoria Guimaraes zu Leverkusen. Für den Bundesligisten hat der Innenverteidiger seither insgesamt 267 Pflichtspiele absolviert. Dabei hat Tapsoba 13 Tore erzielt und 8 vorbereitet.

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