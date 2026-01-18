Nach einem guten Saisonstart ist FA-Cupsieger Crystal Palace in eine veritable Krise gerutscht. Dennoch lässt der Klub seinen Captain Marc Guehi einen Tag vor dem Auswärtsspiel gegen Sunderland ziehen. Das stösst Trainer Oliver Glasner sauer auf.

Darum gehts Crystal Palace verliert 1:2 gegen Sunderland und bleibt zehn Spiele sieglos

Trainer Glasner kritisiert Klubführung wegen Guehi-Verkauf einen Tag zuvor

Er warnt die Klubführung wegen ihrer Transferstrategie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Die 1:2-Niederlage am Samstag auswärts gegen Sunderland ist bereits das zehnte Spiel in Folge, das Crystal Palace nicht gewinnen kann. Die schönen Zeiten sind in weite Ferne gerückt – im Sommer legte man nach dem Triumph im FA-Cup noch einen Traumstart in die neue Saison hin.

Nach der bitteren Niederlage auswärts gegen Granit Xhaka und die «Black Cats» platzt Trainer Oliver Glasner in der Pressekonferenz der Kragen. In einer zehnminütigen Wutrede kritisiert er die Klubführung für den Zeitpunkt des Verkaufs von Captain Marc Guehi an Manchester City. «Wir verkaufen ihn einen Tag vor einem Spiel. Ich habe am Freitag um 10.30 Uhr davon erfahren!»

Glasners Ärger wird durch den Umstand verstärkt, dass bei den Londonern aktuell zahlreiche Spieler verletzt fehlen. «Wir kennen unsere Situation seit Monaten – und dann machen wir so was?» Er habe die ganze Woche mit Guehi geplant, die Standards für das Spiel mit dem Innenverteidiger trainiert, nur um dann der ohnehin schon angeschlagenen Mannschaft kurzfristig erklären zu müssen, dass ihr Captain nicht spielen und sie verlassen werde.

«Ich werde die Rechnung nicht erhalten»

Glasner, der den Klub zum Saisonende selbst verlassen wird, wechselt beim Auswärtsspiel gegen Sunderland kein einziges Mal. Nach eigener Aussage, weil er den Youngstern auf der Bank nicht zutraute, in der hitzigen Atmosphäre im Stadium of Light etwas bewirken zu können. «Wir fühlen uns im Stich gelassen, ohne Unterstützung», sagt er deshalb in Richtung Klubführung und lässt durchblicken, dass er sich Neuverpflichtungen gewünscht hätte, nicht weitere Abgänge.

«Der Mannschaft wurde zweimal in einer Saison das Herz rausgerissen. Im Sommer mit Eze (zu Arsenal, Anm. d. Red.), jetzt mit Guehi. Dann wird es schwer, zu überleben», jammert der Coach und nennt auch Bayern-Star Michael Olise, der den Klub im September 2024 bereits verlassen hatte. Deshalb schickt er auch warnende Worte in Richtung seiner Bosse. «Oliver Glasner wird die Rechnung für diese Strategie nicht erhalten», sagt er.

Sogar, dass er selbst bis Saisonende bleiben wird, stellt der sichtlich frustrierte Österreicher infrage: «Sie glauben, dass wir genug Punkte haben, um nicht abzusteigen. Wenn es für Crystal Palace in Ordnung ist, die Saison so zu Ende zu spielen, ob mit Oliver Glasner oder einem anderen Trainer – es kümmert mich gerade nicht. Wenn sie die Saison so beenden wollen: Okay, dann können sie das tun.»