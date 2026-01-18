DE
Im Sommer ablösefrei
Holt der BVB einen verlorenen Sohn zum zweiten Mal zurück?

Bei Borussia Dortmund soll eine Rückkehr von Jadon Sancho derzeit ernsthaft Thema sein. Im Sommer wäre der Engländer, der schon zweimal für den BVB spielte, ablösefrei zu haben.
Publiziert: 10:02 Uhr
Jadon Sancho soll beim BVB derzeit heiss diskutiert werden.
Foto: Aston Villa FC via Getty Images
Cédric Heeb

Holt Borussia Dortmund einen verlorenen Sohn zurück? Dem Portal fichajes.net zufolge soll sich der BVB mit einer Verpflichtung von Jadon Sancho (25) im Sommer beschäftigen.

Der Engländer, der aktuell auf Leihbasis bei Aston Villa spielt, steht noch bis Sommer bei Manchester United unter Vertrag, danach wäre er ablösefrei. Eine Verlängerung scheint derzeit unwahrscheinlich. Dem Bericht zufolge sei dies für die Dortmunder «eine Gelegenheit, die man kaum ignorieren kann».

Warum? Erstens: Der BVB müsste kein Geld in die Hand nehmen. Zweitens: Sancho kennt den Klub wie seine Westentasche. Von 2017 bis 2021 und in der Rückrunde der Saison 2023/24 absolvierte er 158 Spiele und war dabei 120 Mal an einem Tor beteiligt (53 Treffer). Drittens: Bei den Fans hat sich der Flügelspieler damit in die Herzen gespielt, weshalb eine Verpflichtung bei ihnen auf positive Resonanz stossen dürfte.

