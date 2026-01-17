Adrian Barisic dürfte Basel in den nächsten Tagen verlassen. Er steht vor einem Leihwechsel zu Sporting Braga.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

In der Meistersaison stand Adrian Barisic (24) noch in 30 Spielen auf dem Platz – in der laufenden Saison hat der Bosnier seinen Stammplatz aber verloren. FCB-Coach Ludovic Magnin setzt bevorzugt auf das Duo Daniliuc/Adjetey. In den letzten sechs Super-League-Spielen kam Barisic keine einzige Minute zum Einsatz. Kein Wunder, dass seit Dezember Abgangsgerüchte aufgekeimt sind.

Einen Tag bevor die Basler auswärts gegen Sion (ab 16.30 Uhr im Ticker) in die Rückrunde starten, stehen die Zeichen nun auf Abschied. Gemäss dem Journalisten Sebastiao Sousa-Pinto steht ein Leihwechsel zu Sporting Braga kurz vor Abschluss. Demnach soll sich der Innenverteidiger bis Sommer den Portugiesen anschliessen, danach würde der Tabellenfünfte eine Kaufoption in der Höhe von 3,5 Millionen Euro besitzen.